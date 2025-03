Vorstand der Arche Landsberg stellt sich vor

Die Arche Landsberg ist eine inklusive Wohn- und Lebensgemeinschaft von Erwachsenen mit und ohne geistiger Behinderung auf christlich-ökumenischer wie basisdemokratischer Basis. Ein neues inklusives Zuhause befindet sich im Bau für acht neue Mitbewohner*innen und ihre Assistent*innen. Nachdem im letzten Sommer unser langjähriger Freund und Kassenwart Uwe Webers sowie unsere liebe Beisitzerin und Herz des Vorstandes Hilde Streich verstorben sind, konnten wir im Dezember zwei neue Vorstandsmitglieder für den Arche e.V. Landsberg gewinnen.

Katharina Mayr: „Seit etwa zwei Jahren bin ich Mitglied im Ache-Verein & freue mich, jetzt auch im Vorstand die Arche-Landsberg aktiv unterstützen zu dürfen. Ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, mein Mann und meine drei Kinder, in Kaufering. In meiner Freizeit singe ich im Chor, koche und backe gerne. Als Soziologin bin ich seit vielen Jahren in der universitären Forschung tätig. Der thematische Fokus liegt hier bei der multidisziplinären Zusammenarbeit in Organisationen, insbesondere bei der Gestaltung des Sterbens in hierfür spezialisierten Organisationen wie Hospizen und Palliativstationen. Spannend ist für mich vor allem, wie in komplexen Zusammenhängen die Schnittstellen unterschiedlicher Perspektiven gehandhabt werden.“

Heiko Schaad: „Ich bin 53 Jahre alt und in Mainz geboren. Ich bin geschieden und habe drei erwachsene Kinder. In Bayern lebe ich seit zwölf Jahren, in Kaufering wohne ich jetzt im sechsten Jahr. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Bootfahren, Schwimmen, Fußball und alles, was in der Natur Spaß macht. Am liebsten natürlich im Sommer! Ansonsten auch gerne lesen und Freunde treffen. Neben meinem neuen Engagement in der Arche bin ich noch im Gesangsverein Kaufering aktiv (auch im Vorstand als Beisitzer), sowie ehrenamtlich für die Lebenshilfe tätig, im Bereich offene Hilfen und im familienentlastenden Dienst. Seit Juli 2023 arbeite ich für die IWL und bin hier im Bereich der Förderstätte tätig.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.