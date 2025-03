Vorstand von südafrikanischem Automobilclub besucht ADAC in Landsberg und Penzing

Starkes Interesse an der Verbraucherschutz-Arbeit des ADAC in Landsberg am Lech und Penzing zeigten zwei Besucher aus Südafrika: Bobby Ramagwede und sein Geschäftsleiter Mitesh Bhowan von der südafrikanischen Automobil-Vereinigung AASA. Sie wurden begleitet von Richard Woods und Alejandro Furas (Vorstand und Generalsekretär der internationalen Crashtest-Vereinigung Global NCAP). Der südafrikanische Automobilclub AASA erlebte in Landsberg am Lech live einen Kindersitz-Crashtest und informierte sich über das ADAC Verbraucherschutz-Testprogramm, das dort für Global NCAP durchgeführt wird, sowie die Beiträge für die Initiative #safercarsforafrica.

Gastgeber Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums in Landsberg am Lech: „Der ADAC ist Mitglied der FIA (Dachverband der europäischen Automobilclubs) und kooperiert eng mit internationalen Automobilclubs. Wir führen bereits seit 2017 Crashtests mit Autos für Südafrika durch und arbeiten als Technologiepartner für Global NCAP, was den fachlichen Austausch mit den Gästen besonders wertvoll machte.“ Volker Sandner, Leiter ADAC Fahrsicherheit, ergänzte: „Es ist nicht akzeptabel, dass in vielen Ländern außerhalb Europas Autos bis heute mit nur mit einem oder zwei von fünf möglichen Sternen bei Crashtests abschneiden, wie dies bei aktuellen Modellen für den afrikanischen Markt der Fall ist. Deshalb unterstützen wir gern mit unserem Know-How – auch im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing.“

In diesem Jahr ist Südafrika Gastgeber der G20-Staaten. Verkehrssicherheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Der ADAC wiederum war 2024 Gastgeber für den Weltkongress NCAP24 mit fast 400 Teilnehmern im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing sowie in der ADAC Zentrale in München.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.