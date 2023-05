Vortrag in Landsberg: So tickt die Generation Z

Plus Der Zukunftsforscher Hartwin Maas referiert über die Generation der unter 30-Jährigen. Wie Firmen für die jungen Leute attraktiv werden.

Wie tickt die Generation Z? Wie können Firmen sie als Arbeitskräfte gewinnen und langfristig halten? Dazu sprach Zukunftsforscher Hartwin Maas vor rund 200 Besucherinnen und Besuchern in der Aula der Landsberger Mittelschule.

Der Fachkräftemangel ist so groß wie lange nicht mehr und trifft ausgerechnet auf eine Generation, die mehr fordert, als sie bereit ist zu leisten, der wenig zugetraut wird und die Gleiches auch von sich denkt. Aufgewachsen mit der digitalen Technologie, umsorgt von Eltern, die ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt haben, treffen die unter 30-Jährigen nun auf eine Arbeitswelt, die immer komplexer wird, Leistung fordert und, es kann nicht ausbleiben, dass der Chef auch einmal einen Rüffel austeilt, wenn etwas schiefgegangen ist. Das könnte für die Jungen bereits ein Kündigungsgrund sein – oder für deren Eltern, die sich sogleich in Helikopter-Manier nach einer neuen Stelle für den Junior umschauen.