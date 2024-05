Landsberg

Vortrag in Landsberg: Wie junge Menschen ihre Ziele erreichen

Plus Das Netzwerk Schulewirtschaft füllte mit Motivationsredner Steffen Kirchner zweimal die Aula der Mittelschule Landsberg. Was der Coach den jungen Menschen mitgab.

Von Dagmar Kübler

„Du bist ein Champion“ prangte auf der Leinwand, als die rund 400 jungen Menschen in die Aula der Mittelschule kamen und ihre Plätze einnahmen. Eingeladen vom Organisator Schulewirtschaft waren Schüler der Klassen 8 und 9M der Mittelschule Landsberg, der 9. Klassen der Realschule Kaufering sowie Auszubildende der im Netzwerk Schulewirtschaft organisierten Betriebe Hilti, Rational, Eichler, Hirschvogel und der Sparkasse Landsberg-Dießen mit ihren Ausbildern. Ein eineinhalb-stündiger Vortrag stand ihnen bevor, eine lange Zeit in einem abgedunkelten Raum mit einem einzigen Redner auf der Bühne. Würde der Funke überspringen und die wertvollen Erkenntnisse zu dem Erreichen von Zielen, zu mehr Motivation und Selbstvertrauen, die Kirchner versprach, bei den Jugendlichen ankommen?

Wie in Gesprächen unserer Redaktion mit einigen den Zuhörenden anschließend zu erfahren war, nahmen sie tatsächlich viel für sich mit nach Hause. So sagte Justus von der 9M der Mittelschule: „Herr Kirchner hat das gut gemacht. Besonders gut hat mir der Part mit den Liegestützen gefallen, der gezeigt hat, dass man sogar noch mehr schaffen kann, als man sich vorgenommen hat.“ Für diese sportliche Demonstration hatte Kirchner zwei Auszubildende von Hirschvogel auf die Bühne geholt. Sie sollten sich selbst einschätzen, wie viele Liegestützen sie schaffen würden. Fußballer Luca schätzte 30, Radsportler Marcus 50. Dann hängte Kirchner ganz frech eine 100 vor die jeweils genannte Zahl und spornte die beiden an, noch mehr aus sich herauszuholen – was beiden gelang. Zwar seien die Ziele erst einmal unrealistisch, dienten aber dennoch zur Motivation und könnten mit der Zeit mit der sogenannten Treppentaktik tatsächlich auch erreicht werden, so der Coach.

