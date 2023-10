VR-Bank bezieht Stellung zu den Kündigungen der Konten zweier Stadträte

Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg sagt, der Zeitpunkt der Kündigung ist "unglücklich gewählt", habe aber keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Abstimmung der Stadträte.

Nach der Entscheidung der Rechtsaufsicht über die Zelte und der Oiden Wiesn meldet sich nun die VR-Bank Landsberg-Ammersee zur Kündigung der Konten zweiter Stadträte zu Wort. "Der Zeitpunkt für die Kündigung der Geschäftsverbindung wurde von uns leider sehr unglücklich gewählt", sagt der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Landsberg-Ammersee Stefan Jörg gegenüber unserer Zeitung. "Was ich sehr bedauere, ich bedauere aber auch sehr, dass hier versucht wird öffentlich einen Zusammenhang mit dem Entscheidungsverhalten zweier Stadträte in der Sitzung am 11. Oktober herzustellen, ohne vorher von uns zu erfahren, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Entscheidungsverhalten der betroffenen Stadträte gibt."

Das Zelt der Oidn Wiesn auf dem Hellmairplatz. Foto: Thorsten Jordan

Die Bank hatte nach einer Entscheidung im Stadtrat, bei der man künftig keine Zelte mehr in der Innenstadt genehmigen will, die Konten der Stadträte Christoph Jell und Claus Moritz (beide UBV) gekündigt. Die Bank hatte dort im Herbst immer die Oide Wiesn mit großem Festzelt auf dem Hellmairplatz mit Bauernverband und Landfrauen veranstaltet. Dieser Beschluss des Stadtrats über die Zelte ist inzwischen nicht mehr gültig. Doch schon vor der Entscheidung der Rechtsaufsicht kam es zu einer Kündigung der Konten bei Jell (er hatte den Antrag in den Stadtrat gebracht) und Moritz (er betreibt die Gaststätte "Hellmairs"). Moritz hatte sich gegen den Aufbau des großen Zeltes ausgesprochen. Der VR-Bank wurde nun vorgeworfen, dass diese Räte in ihrem Ehrenamt durch die Kündigung einen Nachteil erhalten. "Diesen Zusammenhang gibt es nicht", so Jörg. "Ich habe auch unmittelbar nach der Ablehnung den Medienvertretern zugesichert, dass wir diese demokratische denkbar knappe Entscheidung akzeptieren werden, soweit sie rechtlich haltbar sei und es keinerlei Auswirkungen auf andere Aktivitäten der VR Bank in Landsberg haben wird. Da kann ich sehr wohl trennen."

Stadtrat in Landsberg: Bislang keine Kündigung aufgrund des Abstimmungsverhaltens

Jörg sagt weiter: "Darüber hinaus bitte ich jeden selbst zu beurteilen, wie es denn zu erklären ist, dass wir auch in der Vergangenheit schwierige oder ablehnende Beschlüsse des Stadtrats bekommen haben und dies nie zu einer Kündigung der Geschäftsverbindung oder zu einem Ausschluss kam." Das könne man an folgenden Beschlüssen erkennen. Beispielsweise 2019, noch unter Oberbürgermeister Mathias Neuner in Sachen Baugebiet Vorderer Anger/Brudergasse kam es zu sehr anspruchsvollen Sitzungen und Diskussionen im Bauausschuss, die nicht immer einstimmig oder zustimmend im Sinne aller Beteiligten getroffen wurden. Dennoch habe die Bank das denkmalgeschützte Gebäude gerettet und vor dem Verfall bewahrt und kein einziges Abstimmungsverhalten eines Stadtrats kritisiert oder gar die Geschäftsverbindung gekündigt.

Gleiches gelte bei der einstimmigen Ablehnung des Stadtrats im Februar 2023 in Sachen Hauptplatz. Hier sei zu erwähnen, dass der in der Bauausschusssitzung erwähnte Bebauungsplan zum geplanten Kompetenzzentrum der Bank entgegen der Vorstellung des Bauvorhabens der Bank ausdrücklich nicht für das betroffene Flurstück gelte. Das sei zwischenzeitlich in enger Abstimmung zwischen der Stadt und der Bank geklärt und wird dem Bauausschuss neu vorgelegt. "Auch hier gab es keinerlei Kritik an einem der beteiligten Stadträte noch eine Kündigung der Geschäftsverbindung", so Jörg weiter. Er betont: "Wäre also, wie mehrfach berichtet, ein Zusammenhang zwischen dem Abstimmungsverhalten der Stadträte und einer Beendigung der Geschäftsverbindung gegeben, warum haben wir das dann in der Vergangenheit nie vollzogen?" Leider verbiete es das Bankgeheimnis über die Ausschlussgründe näher öffentlich zu berichten. "Aber vielleicht entbinden uns die beiden Herren vom Bankgeheimnis", so Jörg abschließend.

Claus Moritz sagt dazu, dass eine Kündigung "nach den jüngsten Ereignissen" eine deutliche Sprache spreche und, dass er darüber nachdenke, ob er die Bank vom Bankgeheimnis entbinden will. Christoph Jell will erst von der Bank selbst wissen, um welche Gründe es geht. Im Moment suche er sich juristische Hilfe. Bislang habe er keine weiteren Kündigungsgründe erhalten.

