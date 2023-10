Landsberg

18:00 Uhr

VR-Bank kündigt zwei Stadträten die Konten nach Entscheidung über Oide Wiesn

Plus Im Stadtrat gab es eine Entscheidung zur Oidn Wiesn, die nun von der Rechtsaufsicht überprüft wird. Zwei Stadträte bekommen nun ein überraschendes Kündigungsschreiben.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Zwei Landsberger Stadträte erreichte ein Kündigungsschreiben ihrer Bank. Beide vermuten einen Zusammenhang mit einer Abstimmung im Stadtrat. Zur Vorgeschichte: Die Oide Wiesn mit Landwirtschaftsausstellung und Melkwettbewerb fand heuer noch mal im Herbst auf dem Hellmairplatz in Landsberg statt. Veranstaltet wird sie von der VR-Bank Landsberg-Ammersee, gemeinsam mit Bauernverband und Landfrauen. Das Ordnungsamt hat Bedenken wegen des großen Zelts auf dem Platz, es greife sehr in das Stadtbild von Landsberg ein. Auch drei Wirten in Landsberg ist es ein Dorn im Auge, denn sie müssen in dieser Zeit (und für Auf- und Abbau) vier Tage teilweise auf ihre Außenbestuhlung verzichten.

Die Veranstaltung fand einmal im Jahr statt. Laut einer Entscheidung im Stadtrat sollen Zelte in der Innenstadt nach einer Anfrage von Christoph Jell (UBV) nicht mehr erlaubt sein, diese Entscheidung wird gerade rechtsaufsichtlich in mehrfacher Hinsicht überprüft. Sie führte zu vielen Diskussionen auf Facebook, weil zwei Stadträte (ein Wirt, der andere der Mann einer Wirtin vom Hellmairplatz) mit abstimmen durften und gegen das Zelt gestimmt hatten. Derzeit wartet das Landratsamt Landsberg noch auf eine Stellungnahme der Stadt und entscheidet dann, ob der Beschluss rechtswirksam ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen