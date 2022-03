Landsberg

vor 18 Min.

VR-Bank Landsberg-Ammersee: Nicht nur im Goldhandel erfolgreich

Plus Bei ihrer Jahres-Pressekonferenz zieht die VR-Bank Landsberg-Ammersee ein durchweg positives Fazit. In den vergangenen zwei Jahren sind trotz Corona viele neue Ideen für den Landkreis Landsberg entstanden.

Von Frauke Vangierdegom

Am Hauptplatz in Landsberg entsteht ein neues Kompetenzzentrum und in Pflugdorf-Stadl wird die Kleinstfiliale der VR-Bank Landsberg-Ammersee im Container durch einen Neubau ersetzt. In Zeiten, in denen sich immer mehr Geldinstitute aus der Fläche zurückziehen und Geschäftsstellen wie Selbstbedienungsterminals schließen, dürften das die wohl wichtigsten Nachrichten sein, die bei der Pressekonferenz der Bank verkündet wurden. Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg und Vorstandsmitglied Martin Egger strahlten aber nicht nur aus diesem Grund eine große Zufriedenheit mit der Entwicklung der Landsberger VR-Bank während der Corona-Pandemie aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen