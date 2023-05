Landsberg

vor 47 Min.

VR-Bank Landsberg-Ammersee: Positive Zahlen und eine brisante Nachfrage

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee lädt zur Vertreterversammlung in die Freie Waldorfschule ein. Auch eine Fusion wird thematisiert.

Von Hertha Grabmaier

Bei der jährlichen Vertreterversammlung der VR-Bank Landsberg-Ammersee standen nicht nur Zahlen und Bilanzen im Mittelpunkt. Es gab Ehrungen und Wahlen und eine brisante Nachfrage, nach einer möglichen Fusion zweier benachbarter Raiffeisenbanken.

!In ihrer Verantwortung als Vertreter der Mitglieder liegt zu einem wesentlichen Teil die Zukunft der VR-Bank Landsberg-Ammersee.“ So begrüßte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Johann Forster, die 62 Vertreterinnen und Vertreter im Theatersaal der Freien Waldorfschule in Landsberg und bedankte sich für deren ehrenamtliche Tätigkeit. Die richtige Strategie sei entscheidend, um Anforderungen wie die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg, die Inflation und die steigenden Zinsen erfolgreich zu meistern. Forster berichtete über Projekte, die die VR-Bank unterstützt. Zum Beispiel über die von den Landsberger Isar-Würm-Lech-Werkstätten gefertigten Hochbeete für Kindergärten und Schulen. Überhaupt werde das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst genommen und für jedes Konto, das statt des Papierkontoauszugs das elektronische Postfach benutzt, ein Baum gepflanzt.

