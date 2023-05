VR-Bank Landsberg-Starnberg-Herrsching zieht Bilanz

Die Vertreterversammlung der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg tagt nach der Corona-Pause in Landsberg. Die Bank bleibe ihrer Dividendenpolitik treu, heißt es in einer Pressemeldung zur Versammlung.

140 Vertreterinnen und Vertreter repräsentieren die rund 27.000 Mitglieder der Genossenschaftsbank. Im voll besetzten Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg stellten die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter Fragen und stimmten über die vorgelegten Beschlüsse ab. In den vergangenen drei Jahren fand die Vertreterversammlung pandemiebedingt in digitaler Form statt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Schulz zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die Veranstaltung heuer wieder in Präsenz möglich war. "Auch wenn uns die digitalen Alternativen in einer schwierigen Zeit sehr weitergeholfen haben, können sie den persönlichen Kontakt nicht ersetzen", sagte er.

In Landsberg werden neun Beschlüsse gefasst

Die Versammlung fasste laut Pressemitteilung insgesamt neun Beschlüsse. Darunter die mit deutlicher Mehrheit erfolgte Wiederwahl der turnusmäßig ausgeschiedenen Aufsichtsräte Rudolf Albert aus Penzberg, Silvia Steigenberger aus Bernried, Ute Steininger aus Reichling, Peter Szikora aus Apfeldorf und Wolfgang Zeitler aus Berg. Die Vertreterinnen und Vertreter beschlossen zudem eine Dividende in Höhe von 4,25 Prozent auf das Geschäftsguthaben. Davon profitiere jedes Mitglied der Genossenschaftsbank.

Auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Vogl wies auf die Vorzüge der Genossenschaft hin: "Wer selbst mitgestalten möchte, ist bei einer Genossenschaft gut aufgehoben, denn dort zählt das Engagement der Mitglieder. Jeder Einzelne hat die Chance, an der Entwicklung aktiv mitzuwirken." (AZ)

