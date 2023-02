VR-Bank spendet 10.000 Euro für die Arche Landsberg

Die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg unterstützt die Arche Landsberg. Wie die Spendengelder generiert werden.

Eine Wertanlage, die in einen nachhaltigen Index investiert, eine feste Rendite erwirtschaftet und deren Verkauf zeitgleich eine gemeinnützige Einrichtung in der Region unterstützt? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Dennoch wurde genau das durch eine Kooperation der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg mit der DZ Bank erreicht. Durch ein Co-Sponsoring der beiden Bankhäuser kann ein Projekt des Vereins Arche Landsberg mit 10.000 Euro unterstützt werden.

Vom 7. November bis 16. Dezember des vergangenen Jahres konnten die Kundinnen und Kunden der VR-Bank das Zertifikat "Weihnachts-ZinsFix 22/26" zeichnen. Die genaue Ausgestaltung des Wertpapiers, dem laut Pressemeldung ein weltweiter Nachhaltigkeitsindex zugrunde liegt, definierten VR-Bank und DZ Bank. Zeitgleich wurde ein sogenannter Sponsoring-Vertrag vereinbart. Beide Banken spendeten ein Prozent des gezeichneten Volumens an ein besonderes Projekt.

Ein Rollstuhl- und pflegegerechtes Haus in Landsberg

"Nach dem Erfolg vom Vorjahr wollten wir diese Aktion unbedingt wiederholen", so VR-Bank-Vorstand Konrad Hallhuber. Empfänger des Sponsorings ist dieses Mal die "Arche e. V. – Verein zur Förderung von Wohn- und Lebensgemeinschaften behinderter und nicht behinderter Menschen" in Landsberg. Der Sponsoringbetrag, der jetzt offiziell übergeben wurde, wird für eine zweite inklusive Wohneinrichtung der Behindertenhilfe Typ W-E-G verwendet. Das bedeutet, acht erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung leben mit einem Teil des Personals im gleichen Haus zusammen, unterstützt von auswärtigen Assistenzen. Daneben sollen auch zwei Menschen ambulant betreut wohnen können. Dafür hat die Arche Landsberg ein Grundstück in der Römerauterrasse in Landsberg erworben und will dort ein zu 100 Prozent rollstuhl- und pflegegerechtes Haus bauen.

"Damit schaffen wir gleichzeitig etwa zehn neue Arbeitsplätze für inklusives Arbeiten, bis zu fünf davon für Bewohner der Gemeinschaft", so Bianca Berger, Leiterin der Einrichtung. Die Selbstbestimmung, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner mit Behinderung zu stärken und sie in allen Bereichen des Lebens professionell an ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst zu begleiten, sei eine wesentliche Aufgabe des Vereins. "Ein riesiges Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben", sagt Albert Schülke, Vorsitzender des Vereins Arche Landsberg. (AZ)

