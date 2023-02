Landsberg

vor 16 Min.

VR-Bank will Passage am Landsberger Hauptplatz schließen

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee ist Eigentümer des Gebäudes am Hauptplatz 176 und würde die Passage (links) gerne schließen.

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee will am Hauptplatz ein Kompetenzzentrum errichten. Muss deswegen eine Passage weichen?

Von Thomas Wunder

Die kleine Passage zwischen dem Hauptplatz und dem Hellmairplatz gehört derzeit nicht zu den schönsten Ecken in der Landsberger Altstadt. Die Schaufenster sind leer, Tauben sitzen im Durchgang und von den Wänden platzt der Putz ab. Jetzt wurde im Bauausschuss des Stadtrats darüber diskutiert, ob die Passage geschlossen werden soll, damit der Mieter des zum Hauptplatz ausgerichteten Gebäudes, die VR-Bank Landsberg-Ammersee, mehr Platz für ihr Kompetenzzentrum hat.

