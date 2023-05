Wählen ab 16? Der Kreisjugendring Landsberg sagt Ja

In Bayern werden für das Volksbegehren Vote16 Unterschriften gesammelt. Die jungen Menschen sollen ernst genommen werden.

Sollen Jugendliche ab 16 Jahren bei Bundestags-, Landtags- und Europawahlen mitbestimmen dürfen? Einer Umfrage des Insa-Instituts zufolge ist die Mehrheit der Deutschen weiterhin dagegen, aber die Zustimmung wächst. Dazu beitragen will auch der Kreisjugendring Landsberg, der das Volksbegehren Vote16 unterstützt. Ab sofort werden für das Volksbegehren zur Absenkung des Wahlalters in Bayern auf 16 Jahre Unterschriften gesammelt.

Die Unterschriften aus dem Landkreis können direkt in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in der Graf-Zeppelin-Straße 7 in Landsberg abgegeben werden. Zusätzliche Unterschriftenlisten für Unterstützer-Aktionen können per E-Mail an mail@kjr-landsberg.de oder unterschreiben@vote-16.de angefordert werden. Die Unterzeichner müssen zum Zeitpunkt der Unterschrift in Bayern ein Wahlrecht zur Landtagswahl besitzen (also 18 Jahre alt sein) und seit mindestens drei Monaten in Bayern gemeldet sein.

Birgit Geier, die Vorsitzende des Kreisjugendrings Landsberg, unterstützt das Volksbegehren Vote 16. Foto: Thorsten Jordan

Die Vorsitzende des Kreisjugendrings Birgit Geier und Geschäftsführer Stefan Ehle rufen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zur Unterschrift auf: "Junge Menschen haben es verdient, gehört zu werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Reife, eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen, nicht erst mit 18 Jahren eintritt. Junge Menschen sind in der Lage, die politische Tragweite ihres Handelns zu begreifen." Junge Menschen unter 18 würden seit jeher gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Sei es, weil sie bereits im Berufsleben stehen, sei es, weil sie sich in Vereinen, Gruppierungen und Initiativen ehrenamtlich engagieren und so zum Gemeinwohl beitragen. "Ihr Engagement in der Jugendarbeit hier im Landkreis Landsberg beweist jeden Tag, dass sie unsere Gesellschaft mitgestalten wollen. Nehmen wir sie ernst, hören wir ihre Anliegen und lassen wir sie wählen", sagt Birgit Geier.

50 Organisationen und Gruppierungen unterstützen das Volksbegehren

Der Bayerische Jugendring (BJR) organisiert das Volksbegehren mit dem Bündnis Vote16, dem sich rund 50 Organisationen und Gruppierungen angeschlossen haben. Philipp Seitz, der seit Mai Präsident des BJR ist, betont die zentrale Bedeutung für alle, die mehr Teilhabe junger Menschen wollen: "Wagen wir mehr Demokratie in Bayern und verankern wir das Wahlalter 16 in der Bayerischen Verfassung." Bayern sei eines von nur fünf Bundesländern, in dem Jugendliche unter 18 Jahren weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene wählen dürfen.

Zunächst werden 25.000 Unterschriften benötigt, um das Volksbegehren beantragen zu können. Diese sollen bis Mitte Juli gesammelt werden. In einer zweiten Phase müssen innerhalb von 14 Tagen zehn Prozent der Wahlberechtigten in ihrem Rathaus eine Unterschrift leisten. Bayernweit sind dies rund 950.000 Menschen. Nach dieser Hürde kommt es zu einem Volksentscheid.

