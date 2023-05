Wahl zur Bierkönigin: Für Anna Eberle aus Landsberg wird es ernst

In München wird die bayerische Bierkönigin gewählt. Sechs junge Frauen bewerben sich um das Amt - unter anderem auch Anna Eberle aus Landsberg.

Wird eine Landsbergerin bayerische Bierkönigin? Nach drei Jahren Pause veranstaltet der Bayerische Brauerbund wieder eine Wahl. Fast 70 junge Frauen aus ganz Bayern haben sich um dieses Amt beworben. Eine Experten-Jury wählte sechs Kandidatinnen aus, die sich am Donnerstag, 25. Mai, im "Löwenbräukeller" in München dem Publikum und einer Jury präsentieren und ihrem Votum stellen. Darunter Anna Eberle aus Landsberg.

Die 26-Jährige ist Radiomoderatorin und Wetterfee beim Münchner Privatsender RadioGong 96,3. Sie wurde in Peißenberg geboren und wuchs in Peiting auf. Ihr Vater Jakob war Postbeamter und auch viele Jahre im Landsberger Postamt an der Von-Kühlmann-Straße tätig. Und so kam auch Tochter Anna nach Landsberg, oft auch zum Eisessen in der Altstadt. Mittlerweile lebt Anna Eberle gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in Landsberg und pendelt von dort aus zur Arbeit nach München.

Heuer gab es rund 70 Bewerberinnen aus ganz Bayern

Wie Anna Eberle sind rund 70 junge Frauen aus dem ganzen Freistaat dem Aufruf des Bayerischen Brauerbunds gefolgt und haben sich zur Wahl von Bayerns neuer Bierkönigin gestellt. In einer internen Vorauswahl wählte eine Jury 24 Bewerberinnen aus und lud sie zu einem Casting in das Münchener GOP-Varieté-Theater ein. Dort schaffte Anna Eberle den Sprung unter die besten Sechs.

Wer bei der Online-Wahl ab 20. April genügend Stimmen bekommt und sich vor allem beim Live-Finale am 25. Mai in Löwenbräukeller in Bestform präsentiert, der kann die Nachfolgerin von Sarah Jäger aus Schwandorf in der Oberpfalz werden. Die Wahl wird durch das Online-Voting, durch die Stimmen der Fachjury und die der Gäste im Saal mit je einem Drittel Gewichtung entschieden.

Eine Studienfahrt führt die Finalistinnen nach Kulmbach

Die sechs Finalistinnen waren im Rahmen einer Studienfahrt bereits zu Gast im Kulmbacher Mönchshof. Sie besuchten das bayerische Brauereimuseum und vertieften ihr Wissen in Bezug auf Bier. Dazu gehörten wichtige Kenntnisse zur Bier-Sensorik. In der Gläsernen Brauerei des bayerischen Brauereimuseums erlebten die jungen Frauen unter anderem den Brauprozess hautnah mit.

Seit 2009 krönt der Bayerische Brauerbund die bayerische Bierkönigin vor großem Publikum aus Brauwesen, Wirtschaft und Politik bei einem Festabend. Die amtierende elfte bayerische Bierkönigin Sarah Jäger übte das Amt coronabedingt seit Mai 2021 aus. Jetzt könnte eine Landsbergerin ihre Nachfolge antreten. Die Stadt am Lech hat durchaus eine Biertradition. Einst gab es hier 20 Brauereien, Gaststätten mit der Endung "bräu" sowie ehemalige Bierkeller erinnern heute noch daran.