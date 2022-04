Landsberg

vor 55 Min.

Waldwirtschaft Sandau lädt ukrainische Flüchtlinge zum Abendessen ein

Plus Das Ehepaar Greinwald lädt 90 Ukrainerinnen und Ukrainer ein. Über welche Themen sich die Flüchtlinge unterhalten und wie es ihnen in der Region Landsberg gefällt.

Von Oliver Wolff

Einmal nicht an den Krieg denken, nicht an das Leid der Familienangehörigen und Freunde, die in der Heimat geblieben sind. Am Montag haben die Wirtsleute Birgit und Christian Greinwald ungefähr 90 Flüchtlinge aus der Ukraine in die Waldwirtschaft Sandau zum Abendessen eingeladen: In entspannter Atmosphäre wird zusammen angestoßen und gelacht, während Kinder zwischen den Tischen umher wuseln und Fangen spielen. „Ein bisschen Normalität, fast wie früher bei uns zu Hause“, erzählt Viktor Shobotenko der Dolmetscherin, während er zusammen mit seiner Frau auf den Hauptgang wartet. Es gibt Forellenfilet mit Kartoffeln und Salat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen