Ein für Donnerstag angekündigter Warnstreik trifft auch das Landsberger Klinikum. Wie sich das auswirkt.

Ärztinnen und Ärzte der kommunalen Krankenhäuser sind bundesweit vom Marburger Bund zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag, 31. März, aufgerufen. Auch Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Landsberg haben angekündigt, an diesem Tag die Arbeit niederzulegen.

Um die Patientenversorgung sicher zu stellen, gibt es laut Pressemeldung des Klinikums eine Notdienstvereinbarung. Das heißt, die ärztlichen Dienstleistungen am Klinikum Landsberg sind an diesem Tag durch eine Mindestbesetzung gewährleistet (vergleichbar mit dem regulären Wochenenddienst). Notfälle werden auf keinen Fall abgewiesen, teilt das Klinikum Landsberg mit.

Ärzte fordern mehr Wertschätzung für ihre Arbeit

Die bisherigen vier Verhandlungsrunden mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände für die rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken waren ohne Ergebnis geblieben. Die Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern erwarteten, dass ihrer Arbeit mehr Wertschätzung entgegengebracht werde. Die Gewerkschaft verlangt in den Tarifgesprächen fünfeinhalb Prozent mehr Gehalt rückwirkend zum 1. Oktober 2021 sowie klare Grenzen für die Dienste in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. (lt)

