Landsberg

18:00 Uhr

Warum der Bierpreis beim Ruethenfest so schwankt

Plus Beim Landsberger Ruethenfest gilt eine Sondernutzungssatzung für die Gastronomie. Die Wirtinnen und Wirte müssen mehr zahlen. Nicht allen gefällt das.

Von Alexandra Lutzenberger

Schon beim Forellentrunk am Wochenende ist es den Gästen aufgefallen. Das Bier in Landsberg ist im Preis gestiegen. Allerdings nicht überall. Beim Ruethenfest wird sich das fortsetzen, denn die Gastwirte verlangen je nach Lage und Betrieb zwischen 3,80 und 5,50 Euro für die Halbe Bier. Warum das so ist? Das ist nicht so einfach zu erklären und liegt wohl auch, aber nicht nur, an der Sondernutzungssatzung, die für die Gastronomie in Landsberg gilt und vom Stadtrat erlassen wurde.

Der Verein hat die Planungshoheit über die Wirte beim Ruethenfest

Ernst Müller, Chef im Landsberger Ordnungsamt, erklärt: Generell haben die Gastronomen in Landsberg das Recht, auch außen auf öffentlichem Grund zu bestuhlen, doch dafür zahlen sie. Das entfällt, wenn es ihr eigener Grund ist, wie beispielsweise beim Café Lusys. In der Ruethenfestzeit sind die öffentlichen Plätze für die Veranstaltungen des Ruethenfestvereins reserviert. Das heißt, der Verein erteilt quasi den Wirten die Erlaubnis während des Fests diese Plätze zu nutzen, und dafür müssen die Wirte pro Gast zahlen. Zuerst an die Stadt, und die leitet das Geld dann gewissermaßen als Spende an den Verein weiter.

