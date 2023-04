Warum der Landsberger Autosalon auch für Fußball-Fans interessant ist

Am Wochenende findet wieder der Landsberger Autosalon statt. Auf die Besucher wartet mehr als nur eine Autoshow.

Die Waitzinger Wiese verwandelt sich am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, beim Landsberger Autosalon wieder in ein riesiges Freiluft-Autohaus. Die Besucherinnen und Besucher können sich jeweils von 10 bis 18 Uhr über neue Fahrzeug-Modelle, neue Antriebstechniken und vieles mehr informieren. Abgerundet wird das Ausstellungsangebot durch viele kleinere Aussteller, die E-Bikes, Autozubehör, Caravans, Solartechnik und vieles mehr präsentieren. Die Firma Toni Maurer wird mit zwei außergewöhnlichen MAN-Trucks auf das Ausstellungsgelände kommen und besonders bei Fußball-Fans den Puls schneller schlagen lassen.

"Mit Livemusik, Moderation und einem großen gastronomischen Angebot wird der 22. Landsberger Autosalon zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie", sagt Organisator Helmut Seibold. Heuer informieren 40 Unternehmen auf der Waitzinger Wiese rund um das Thema Mobilität. Mit 13 Autohäusern aus Landsberg und Umgebung sind alle gängigen Marken mit ihren aktuellen Modellen vertreten. Der Landsberger Autosalon ist aber mehr als eine reine Autoschau. Es wird unter anderem auch über Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs, Versicherungen, Motorräder, mobiles Reisen oder Ladesäulen und Wallboxen informiert.

Beim Landsberger Autosalon gibt es einen Zuschuss für einen Autokauf zu gewinnen

Auf einer Bühne werden am Samstag die Landsberger Musikband "Take4Friends" und am Sonntag die Gruppe "La Banda" auftreten (jeweils von 13 bis 16 Uhr). Zudem wird ein Moderator an beiden Tagen auf dem Gelände unterwegs sein und sich von den unterschiedlichen Ständen melden. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Und auch die beliebte Verlosungsaktion geht wieder über die Bühne. Am Sonntag gegen 16 Uhr soll feststehen, wer sich über einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für einen Autokauf freuen darf.

Mit dabei sind zwei Mega-Trucks von MAN in den Farben des FC Bayern München und des TSV 1860 München. Eine Sonderlackierung sowie eine spezielle Beklebung in den Vereinsfarben des jeweiligen Klubs sorgen laut Helmut Seibold dafür, dass die Fußball-Trucks alle Blicke auf sich ziehen. Die beiden Power-Pakete, die bei der Autoschau ausgestellt werden, verfügen jeweils über die höchste Leistungsstufe von 640 PS und sind mit einem Sechs-Zylinder-Reihenmotor mit 15,2 Liter Hubraum ausgestattet. Die Chancen stehen gut, dass noch ein dritter Truck nach Landsberg kommt, dessen Motto vor allem Motorsport-Fans ansprechen wird.

Auch das Landsberger Tagblatt ist mit einem Stand vertreten

Bunt, informativ und unterhaltsam – so geht es am Stand des Landsberger Tagblatts zu. Interessierte können sich über die Arbeit ihrer Heimatzeitung informieren. Am LT-Stand gibt es auch die Gewinnspielkarten für den Reisegutschein im Wert von 1500 Euro. Die Gewinnspielfrage dreht sich darum, welche Vision der Landsberger Autosalon hat. Außerdem wird es heuer eine Pit-Stop-Station für Kinder geben, bei der kleine Autofans sich im Reifenwechsel üben können. Ebenso präsent ist die beliebte Zeitungsente Paula Print.

