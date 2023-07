Landsberg

Warum der Süddeutsche Töpfermarkt bei Kunden und Ausstellern so beliebt ist

Plus Der Andrang beim Töpfermarkt in Landsberg ist groß. Die Besucher und Besucherinnen kommen nicht nur wegen Keramik und Töpferei.

Von Thomas Wunder

Ein angenehmer Wind weht durch die Stände der Aussteller beim Süddeutschen Töpfermarkt in Landsberg. Wie am Samstag sind auch am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher zur Promenade am Lech gekommen. Soo Wise und Jakob Pforr aus München machen eine kleine Pause und spielen eine Partie Schach. Doch das Schachbrett, auf dem sie spielen, ist ein besonderes. Andreas Neubert aus Neidenfels hat es mit Raku-Brenntechnik hergestellt. Und es ist ein preiswürdiges Kunstwerk. Denn Neubert ist der Gewinner des diesjährigen Adam-Vogt-Preises.

Soo Wise und Jakob Pforr sind heuer das zweite Mal nach Landsberg gekommen. Sie schwärmen vom Ambiente des Marktes. Der Lech, das Lechwehr, die alten Bäume, der nahe Herkomerpark, das passe einfach. „Und das Essen ist auch gut, vor allem der Grillkäse“, sagt Jakob Pforr. Tatsächlich bilden sich am Samstag und Sonntag, wenn nicht ein Regenschauer dazwischenkommt, lange Schlangen an den Essens- und Getränkeständen, wo es Pizza, Grillspezialitäten oder Auszogene gibt.

