Warum die Bäcker im Landkreis gerade schwer beschäftigt sind

Plus Die Osterbäckerei läuft gerade auf Hochtouren. Nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch bei den Profibäckern. Was gibt es alles rund um das Thema Osterlamm?

Von Dagmar Kübler

Wer einen Bäcker erreichen will, noch dazu in der vorösterlichen Zeit, muss früh anrufen. Denn wer in den Nachtstunden bereits mit dem Backen beginnt, ist am späteren Vormittag schon auf dem Weg ins Bett. Und so lautete denn auch so manche Antwort bei den Anrufen unserer Redaktion in den regionalen Bäckereien: "Tja, unsere Bäcker schlafen jetzt schon. Da müssen Sie morgen früh noch mal anrufen!" In den Bäckereien herrscht jetzt Hochbetrieb. Der Appetit auf die köstlichen Osterbackwaren ist groß, und zwar schon in den Wochen vor Ostern.

In Omas schweren Formen wird gebacken, was geht

Jeden Tag werden in der Bäckerei Manhart in Landsberg Osterlämmer gebacken, und zwar in Omas schweren, zweiteiligen Formen, die die Hitze besser verteilen als moderne. Nationalgebäck in Bayern ist jedoch der Osterfladen, bei Manhart mit hochwertigem Orangeat und Zitronat aus Italien und Butter aus dem Allgäu gebacken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

