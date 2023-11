Landsberg

vor 16 Min.

Warum die Wassergebühren in Landsberg drastisch ansteigen

Plus Künftig muss für Wasser und Abwasser deutlich mehr bezahlt werden. Die Gebührenkalkulation der Stadtwerke Landsberg überzeugt nicht alle Mitglieder des Stadtrats.

Von Dominik Stenzel

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg hat eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zum 1. Januar 2024 beschlossen. Das Kommunalunternehmen begründet den Schritt unter anderem mit den steigenden Materialkosten, die sich wiederum auf die Kosten für Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen auswirken. Die Kalkulation wurde zuvor im Stadtrat vorgestellt, wobei einige Mitglieder insbesondere die deutliche Anhebung der Grundgebühr kritisch sahen.

Beim Wasser wurden in der Sitzung des Stadtrats die Nettobeträge betrachtet. Nach der Satzungsänderung liegt die Verbrauchsgebühr bei 2,60 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wasser, bisher wurden 1,90 Euro fällig. In einer Pressemitteilung nannten die Stadtwerke am Donnerstagnachmittag dann die Bruttowerte (Anstieg von 2,03 Euro auf 2,78 Euro). Beim Schmutzwasser gibt es einen Anstieg auf 1,88 Euro brutto (zuvor: 1,43 Euro brutto). Die jeweiligen Grundgebühren steigen um 50 Prozent. Bei einem Zähler mit Dauerdurchfluss (vier Kubikmeter Wasser pro Stunde) werden jetzt beim Wasser 75 Euro im Jahr veranschlagt und beim Abwasser 81 Euro im Jahr. Bei einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt ergibt sich eine Erhöhung der Jahresgebühr von rund 246 Euro brutto für Wasser- und Abwasser, stellen die Stadtwerke eine Beispielrechnung an. Diese Kalkulation basiert auf einem Verbrauch von 160 Kubikmetern Wasser pro Jahr. Der Betrag beinhaltet sowohl die Grundgebühr als auch die Verbrauchsgebühr.

