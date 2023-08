Landsberg

Warum es am Klinikum Landsberg eine Parkraumüberwachung gibt

Plus Seit drei Jahren darf das Auto auf dem Parkplatz des Klinikums nur noch für drei Stunden kostenfrei abgestellt werden. Warum diese Regelung eingeführt wurde.

Am Klinikum in Landsberg gibt es seit drei Jahren eine Parkraumüberwachung: Kostenfreies Parken ist nur bis zu drei Stunden möglich, außerdem braucht es dazu eine Parkscheibe. Eine Leserin hatte das kritisiert und in der Tat kann ein Aufenthalt in dem Krankenhaus auch durchaus einmal länger dauern. Regina Miller, Pressesprecherin des Klinikums, erklärt auf Nachfrage die Hintergründe der aktuellen Regelung. In gewissen Ausnahmefällen kann demnach ein Tagesausweis ausgestellt werden.

Die Parkraumüberwachung am Klinikum-Parkplatz gibt es seit August 2020. "Grund für die Neuregelung war, dass zuvor zahlreiche externe Pkw- und Lkw-Fahrer die Fläche als P+R-Parkplatz nutzten – mit der Folge, dass sehr häufig weder Patienten, noch Besucher, noch Mitarbeiter des Klinikums einen Stellplatz dort fanden", sagt Miller.

