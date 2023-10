Warum ziehen neue Bürgerinnen und Bürger nach Landsberg?

Bei einem Empfang im Rathaus wird für die Angebote der Stadt Landsberg geworben. Doch die Gründe, warum Menschen hier herziehen, sind oft andere.

Zwei Mal im Jahr lädt die Stadt Landsberg zum Neubürgerempfang mit Möglichkeit einer anschließenden Stadtführung. Allzu viele waren es dieses Mal nicht, die der Einladung ins Historische Rathaus folgten. Der Festsaal, wo Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl die Schönheiten der Stadt und die sich hier bietenden vielfältigen Möglichkeiten in Sport und Kultur anpries, war etwa zur Hälfte gefüllt.

Zunächst aber konnten sich die neuen Lechstädter ein Stockwerk tiefer, im Foyer vor dem Herkomersaal an Infoständen über die Angebote der Stadt schlau machen. Besonders aktiv zeigte sich der Seniorenbeirat, etliche seiner Mitglieder waren anwesend und gingen auch aktiv auf die Neubürger zu. Die städtische Sing- und Musikschule war nicht nur durch Leiterin Birgit Abe repräsentiert. Der Mehrgenerationenchor unter der Leitung von Ludmilla Wachs, der den Empfang musikalisch umrahmte, ist ebenfalls Teil der Musikschule.

Der Mehrgenerationenchor hatte einen Auftritt beim Neubürgerempfang im Saal des Historischen Rathauses in Landsberg. Foto: Romi Löbhard

Was ist nun der Grund für den Zuzug nach Landsberg? Für ein junges Paar – er aus Windach, sie aus Pähl – ist es der Erfolg, im erweiterten Stadtgebiet ein Grundstück mit Haus zu einem erschwinglichen Preis gefunden zu haben. Für die junge Frau bedeutet Landsberg zwar einen weiteren Weg zu ihrer Arbeitsstelle, das nehme sie aber gern in Kauf. Für eine alleinstehende Frau war der Grund sich um zu orientieren, eher das Gegenteil. Ihr war das Haus, in dem sie nach dem Tod des Ehemannes und dem Auszug der Kinder allein wohnte, einfach zu groß und machte zu viel Arbeit. Also Wohnung gesucht und am Katharinenberg gefunden. "Jetzt kann ich vieles Zu Fuß oder mit dem Rad erledigen“, meint sie. „Raus aus dem nie enden wollenden Trubel der Großstadt“ war die Motivation einer aus dem Allgäu stammenden jungen Frau. „Und Landsberg liegt halt ziemlich in der Mitte zwischen Arbeitsstelle und ursprünglicher Heimat.“

Die Oberbürgermeisterin macht Werbung für die vielen Angebote der Stadt Landsberg

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl pries die vielen Angebote an, die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen können. „Schlendern sie samstags über den Wochen- oder donnerstags über den Bauernmarkt“, empfahl sie den Neubürgern. Hier sei es leicht, ins Gespräch zu kommen und neue Bekannt- oder Freundschaften zu schließen. Kunstnacht, Stadtlauf, Christkindlmarkt, Inselbad, Lechstrand, Vereinssport – es gebe viele weitere Möglichkeiten, Menschen kennen zu lernen.

Baumgartl ging auf die lange Geschichte der Stadt ein und ließ auch die jüngere, eher dunkle Vergangenheit mit KZ-Außenlagern und Kriegsverbrechern in der JVA nicht aus. Die Stadtentwicklung von der Garnisonsstadt, die Landsberg einmal war, hin zur Schaffung von dringend benötigten Wohnungen für alle Bedürfnisse sei derzeit in vollem Gang. Erholung bieten die Wälder rund um die Stadt – Landsberg ist laut Baumgartl einer der größten Waldeigentümer von ganz Bayern – und natürlich der Wildpark. Das Wildschweingehege, wo sich gerade wieder etliche Frischlinge, Nachkommen von Groß Beppo Nummer 9 tummeln, sei von besonders großer Anziehungskraft. Natürlich durfte in dem Zusammenhang der Hinweis auf das Stadtmaskottchen nicht fehlen. Frischling Klein Beppo in Plüsch saß während des Vortrags ganz artig auf dem Rednerpult.

