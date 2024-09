Was am Wochenende in Landsberg und Umgebung los ist

veranstaltet. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Landmaschinen von „damals und heute“, Ochsenbraten, bayerische Blasmusik, Trachtler-Aufführungen, Goaßl-Schnalzer und vieles mehr. Neu ist in diesem Jahr das Bürgermeister-Wettsägen, der Altstadtflohmarkt am Samstag, 7. September, und die Wahl zur Ms. Dirndl und zum Mr. Lederhosen.

Bereits am Freitag, 6. September, um 18 Uhr wird das

Kauferinger Volksfest

eröffnet. Offizieller Bieranstich ist um 19.20 Uhr mit Bürgermeister Thomas Salzberger, danach unterhalten die „Mercuries“. Am Samstag, 7. September, gibt es ab 10 Uhr einen Kinder-Flohmarkt, am Abend lädt die Band „Starmix“ zur Party-Nacht. Am Sonntag, 8. September, veranstaltet die Gemeinde ihren Seniorennachmittag (ab 11 Uhr) und am Montag, 9. September, der Landkreis (ab 13.30 Uhr). Mehr Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage der Gemeinde (

ausführlicher Bericht folgt

).