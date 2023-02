Was bei der Marriage Week in Landsberg geboten ist

Die Marriage Week in Landsberg dreht sich um die Ehe. Rund um den Valentinstag können Ehepaare an ihrer Beziehung arbeiten.

„Gutes für Ehepaare” ist das Motto der Marriage Week – und deshalb wird auch in diesem Jahr wieder einiges für Paare angeboten. Seit 2009 gibt es in Landsberg und Umgebung diese Themenwoche, die jedes Jahr in den Tagen vor dem Valentinstag (14. Februar) stattfindet.



Die zentrale Botschaft der Kampagne lautet: „Es ist möglich und wichtig, die Ehebeziehung zu pflegen!“ Darum betonen die Marriage-Week-Initiativgruppen, die es deutschlandweit gibt, dass man eine gute Ehebeziehung nicht einfach als eine Selbstverständlichkeit betrachten sollte, die sich im Laufe der Jahre automatisch verbessert: „Die Impulse der Marriage Week erinnern uns daran, dass wir die Qualität unserer Ehe nicht dem Zufall zu überlassen brauchen", heißt es in einer Presseerklärung.

Die Idee zu dieser „Woche der Ehepaare“ kam dem Engländer Richard Kane im Jahr 1996. Er hatte beobachtet, wie die Ehen etlicher Freunde auseinandergegangen waren – und zwar ohne irgendeinen erkennbaren Anlass. Eine Gemeinsamkeit konnte er allerdings feststellen: Die Ehepaare hatten es versäumt, in ihre Beziehung zu investieren. Er startete daraufhin in England seine Marriage-Week-Kampagne, um diese Thematik – die Pflege der Ehe-Beziehung – in die Öffentlichkeit zu bringen. Von England gelangte die Marriage-Week-Idee inzwischen in mehr als 20 Länder – auch nach Deutschland.

Koch-Event und Vorträge in Landsberg

Während der deutschlandweiten „Woche der Ehepaare“ vom 7. bis 14. Februar dienen unterschiedliche Angebote von Gastronomie und Bildungseinrichtungen, Handel und Familienverbänden, Pfarrgemeinden und Eheberatern diesem Zweck. In Landsberg und Umgebung umfasst die Palette Candle-Light-Dinner, Koch-Event, Vorträge zum Thema Ehe und „Valentins-Gottesdienste“. Die einzelnen Termine finden sich unter http://marriage-week-landsberg.de.

Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl schreibt in ihrem Grußwort zur Marriage Week 2023: „Seit mehr als zehn Jahren bietet die Marriage Week Paaren mit unterschiedlichen Veranstaltungen und Aktionen die Gelegenheit, die Zweisamkeit zu erhalten, die Beziehung zu stärken und zu beleben. Auch wenn die Zeit stets knapp ist, ist es schön, wenn Paare sich die Zeit dafür nehmen. Eine Investition in die Partnerschaft ist ein Schritt für gemeinsames Wachsen und letztlich für ein glückliches, zufriedenes Zusammenleben.“ (AZ)

