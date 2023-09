Landsberg

12:01 Uhr

Was der Gesundheitsminister in Landsberg fordert

Klaus Holetschek (Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Mitte) war im Wahlkampf im Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg zu Gast.

Plus Klaus Holetschek besucht im Wahlkampf seinen CSU-Kollegen Alex Dorow. Es geht um Kliniken, Pflege und Bürokratie.

Von Romi Löbhard

Krankenhausreform, Sicherung der Pflege, Arzneimittelversorgung, Fachkräftemangel, Bürokratieabbau und noch viel mehr: Die Themen in der Gesundheitspolitik werden nicht weniger. Klaus Holetschek ( CSU), Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, und Stimmkreisabgeordneter Alex Dorow (CSU) diskutierten über diese Themen mit interessierten Bürgern im Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg. Holetschek sprach zunächst drei brennende Themen an, bei der anschließenden Diskussion zeigte sich, wie wichtig Lösungen sind.

Die Krankenhausreform sei notwendig, betonte Holetschek, doch in der richtigen Reihenfolge und im Verbund mit Ärzten, Rettungsdiensten und Personal. Derzeit werde das laufende System nicht unterstützt, das sei fatal für kleinere Krankenhäuser. Die Klinikversorgung dürfe kein Privileg der Metropolen werden. Jetzt Unterstützung, dann eine vernünftige Reform, forderte der Minister. Dazu gehöre auch die Übernahme der Betriebskostenfinanzierung, diese sei Sache des Bundes.

