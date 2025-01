Was der neue Besitzer mit dem Escher-Haus vorhat

Zu Besuch bei Ingrid und Joseph Escher in ihrem neuen Zuhause im Westen von Landsberg: 35 Jahre betrieben sie bis Ostern 2015 ihr Geschäft mit Kerzen, Devotionalien und bayerischen Souvenirartikeln im Escher-Haus in der Von-Herkomer-Straße 84 und wohnten auch dort. Zudem verkaufte Ingrid Escher 20 Jahre auf dem Christkindlmarkt Schneekugeln und Räuchermännchen. Damit bauten sie auf dem Fundament auf, das Eschers Vorfahren gelegt hatten.

Joseph und Ingrid Escher im Jahr 2015. Damals schlossen sie ihren Laden. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Alles begann mit Joseph Eschers Urgroßvater Johann Erhard, der 1871 in das Spezereiwarengeschäft einheiratete. Wie im Landsberger Anzeigeblatt vom 10. März 1880 zu lesen war, übertrug sein Schwiegervater Thomas Fichtl das Geschäft auf ihn: „Zeige hiermit ergebenst an, dass ich mein Spezereiwaaren-Geschäft meinem Schwiegersohne Joh. Erhard übertragen habe und danke bestens für das mir geschenkte Vertrauen, mit der Bitte, dasselbe auch auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.“ Und auch der neue Inhaber wirbt gleich im Absatz darunter: „Bezugnehmend auf Obiges, erlaube ich mir, den sehr verehrlichen Bewohnern von Stadt und Land mein Spezereiwaaren-Geschäft bestens zu empfehlen und werde daher stets bemüht sein, meine geehrten Kunden und Geschäftsfreunde auf das billigste und reellste zu bedienen.“

Die Aufnahme zeigt das Geschäft im Jahr 1958. Foto: Fam. Escher

Früher gab es in dem Geschäft unzählige Waren von unzähligen Lieferanten

Was gab es nun alles in einem solchen Geschäft? Darüber geben die vier Facturabücher Auskunft, die auf Eschers Küchentisch liegen, das älteste geht zurück auf das Jahr 1880. Fein säuberlich sind dort von Hand, schwungvoll geschrieben mit Feder und Tinte, alle Waren vermerkt, die zu Beginn mit Fuhrwerken, später mit Automobilen geliefert wurden. Wir blättern in den Jahren 1900 und 1911 und finden Wiener Feigenkaffee aus Bad Tölz, Brennspiritus von der Enzer Drogerie im Vorderen Anger in Landsberg, Alpenmilchschokolade aus Stuttgart und Fadennudeln aus München. Weiterhin Soda aus Mindelheim und Zündhölzer aus Rosenheim. Kirchenöl aus Miltenberg, aus Nürnberg kamen Paraffinkerzen. Tabak wurde aus Bamberg gebracht, so Holländischer Canaster, Shag und Jägertabak. Viele Waren wurden aus Augsburg angekarrt wie Seifenpulver, Fliegenfänger, Vogelfutter, Essigsprit, Malzcafé und Persil. Aber auch Liköre aus Pfefferminz, Kümmel, Bergamotte und Pomeranzen. Außerdem Backzutaten wie Orangeat und Zitronat und Gewürze wie Nelken, Zimt, Pfeffer und Piment. Und natürlich viel Petroleum, der Brennstoff dieser Zeit, Lederwichse, Würfelzucker und Weihrauch. Was es wohl mit dem Wunderbalsam auf sich hatte? Manche Waren sind uns heute zudem gänzlich unbekannt, so Münzenkugeln oder – sehr häufig bestellt – Quodlibet. Unzählige Waren und unzählige Lieferanten – erst ab 1955 wurde es einfacher, da konnte vieles über Großhändler bestellt werden.

Ab 1923 führten die ledigen Töchter Genofeva und Franziska Erhard das Geschäft bis 1949. Die dritte Tochter Maria heiratete und hieß fortan Neubrand. Ihre Tochter Franziska übernahm anschließend mit ihrem Mann Joseph Escher (sen.). Sie ergänzten das Sortiment mit Wein und erweiterten die Ladenfläche, dadurch veränderte sich auch die Fassade. Der Hauseingang zu den oberen Geschossen wurde in den Seelberg verlegt. Joseph Escher jun. zeigt die Pläne, vom Archtikten fein säuberlich mit Lineal und Bleistift auf Pergament gezeichnet.

Die Rückseite des Escherhauses. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Der neue Besitzer möchte die historische Substanz bewahren

Auch in seiner Zeit der Geschäftsführung wurden noch Lebensmittel verkauft, bis 1989. Als der Druck durch die großen Anbieter in der Altstadt wie Gubi und Tengelmann größer wurde, kam es den Eschers gerade recht, dass Euphemia Sepp ihr Devotionaliengeschäft im Vorderen Anger aufgeben wollte. Die Eschers übernahmen den Bestand und bauten das Sortiment weiter aus. Es gab Krippen und Krippenfiguren, Rosenkränze, Marienbilder, Kruzefixe, Engel und Kerzen für alle Anlässe. „Wir führten aber auch Bayernartikel wie Tassen, Krüge und Fahnen“, so Joseph Escher, der zudem alljährlich die Landsberger Geschichtsblätter des Historischen Vereins ausgab.

Für die umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde das Haus verkleidet. Foto: Thorsten Jordan

Nach einigen Sanierungen und wenig erfreulichen Vermietungen haben die Eschers das Haus nun an Ralf Jodl von SIP Scootershop verkauft. „Er ist für uns wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Ingrid Escher. Unter den vielen Interessenten stach er heraus, da er „sich für die Geschichte des Hauses interessiert, es erhalten will, ein sozialer Mensch ist und zudem von hier“, so ihr Mann. „Eine Generalsanierung, wie er sich durchführt, hätten wir nicht leisten können“, fügt er mit Blick auf sein Alter – 80 – hinzu. Nach eineinhalb Jahren Vorplanung begann Jodl im September nach Voruntersuchungen von Historikern und Restauratoren mit Sanierung und Umbau. Eine sensible Sache: Zum einen beherbergte das Haus noch Gegenstände, die zum Teil entrümpelt wurden und zum Teil wiederverwendet werden. Zum anderen viel Persönliches wie die Markierungen, mit denen Ingrid und Joseph Escher die Wuchshöhen ihrer Kinder an den Türrahmen dokumentierten.

Und auch der Denkmalschutz und die Stadt sprechen kräftig mit. „Ich will so viel historische Substanz wie möglich bewahren“, hat sich Jodl vorgenommen. Auf 350 Quadratmetern entstehen vier Wohnungen von 26 bis 90 Quadratmetern Wohnfläche, die schönste unter dem Dach, das derzeit gedämmt und neu eingedeckt wird. „Es ist wohl eines der ältesten Schopfwalmdächer Bayerns“, hat der 50-Jährige erfahren. Im Erdgeschoss wird Angela Schreier-Jodl (47), Ergotherapeutin und Hobbybastlerin, einen Bastelladen à la Doll (früher Vordere Mühlgasse) mit Café eröffnen. Durch Fenstersitzbänke wird sich das Haus nach außen öffnen und zu kreativen Treffen einladen.

Es gibt viele alte Geschäftshäuser oder Wirtschaften mit langer Tradition. Das Landsberger Tagblatt befragt viele, die sich noch daran erinnern, was früher in welchem Geschäft war. Heute blicken wir auf die Historie des Hauses in der Von-Herkomer-Straße 84.