Landsberg

vor 48 Min.

Was die Gastronomen in Landsberg am „Lumpigen“ planen

Plus Erneut gibt es in Landsberg am Lumpigen Donnerstag keinen Umzug. Das trifft auch die Gastronomen. Komplett auf Fasching verzichten, wollen sie aber nicht.

Von Dominik Stenzel

Normalerweise zieht es am Lumpigen Donnerstag Tausende Menschen in die Landsberger Innenstadt. In diesem Jahr fällt das (große) närrische Treiben aber das zweite Mal in Folge flach: Wie berichtet, kann der Umzug wegen Corona nicht stattfinden. Die neuerliche Absage trifft die Gastronomen hart – nicht nur wegen der hohen Umsatzeinbußen. Ganz auf Fasching verzichten, wollen sie dennoch nicht. Das LT fasst zusammen, was sie zum „Lumpigen“ planen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen