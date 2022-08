Landsberg

10:56 Uhr

Was die Gasumlagen für Stadtwerke-Kunden bedeuten

Plus Die Stadtwerke Landsberg informieren über die Gasumlagen. Ein Rechenbeispiel zeigt die finanzielle Zusatzbelastung für Familien.

Von Dominik Stenzel

Um die Gasversorgung abzusichern, hat die Bundesregierung weitere Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Die Kosten dafür verteilt sie auf alle Gaskunden – in Form von Umlagen, die ab 1. Oktober erhoben werden. Energielieferanten wie die Stadtwerke Landsberg müssen dann für jede Kilowattstunde, die sie bei ihrer Kundschaft abrechnen, zwei neue Umlagen an den Gesetzgeber abführen: die Gasbeschaffungsumlage und die Gasspeicherumlage. Was das konkret bedeutet.

