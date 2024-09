Was die interkulturelle Woche in Landsberg alles bietet

Vom 22. bis zum 29. September findet erstmals die interkulturelle Woche in Landsberg statt. Seit 1975 gibt es das Projekt bundesweit, verrät Daniela Moritz, die Integrationsbeauftragte der Stadt. Es werde stets ein Motto festgelegt, unter welchem die teilnehmenden Städte und Gemeinden zusammen mit ehrenamtlichen und sozialen Institutionen Veranstaltungen organisieren. Diese bieten Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und vor allem unterschiedlicher Herkunft die Möglichkeit, sich auszutauschen. Unter dem Motto „Neue Räume“ finden 19 Veranstaltungen in Landsberg statt.

Das „bunte Programm“ habe das Ziel, „dass alle, die hier leben, sich begegnen und kennenlernen können und das Miteinander und den kulturellen Austausch zu fördern“, so Moritz. Zudem ermögliche es den Institutionen, sich den Landsbergern und Landsbergerinnen vorzustellen, einen Einblick in ihre Arbeit zu geben und sich mit anderen Organisationen zu vernetzten, ergänzt ihre Kollegin Fiona Andersen. Zum Auftakt wird am Sonntag, 22. September, von 11 bis 14 Uhr eine Kleidertauschbörse für Frauen und Kinder in der Lechsporthalle angeboten. Parallel dazu findet in der Familienoase zwischen 10 und 12 Uhr ein Alleinerziehenden-Treff mit gemeinsamem Frühstück unter dem Motto „Zusammen ist man weniger allein“ statt. Hierfür ist eine Anmeldung bei der Familienoase notwendig.

„Erzähl mir deine Geschichte“ lautet das Motto am Europaplatz 1.0 in Landsberg

Am Dienstag ist viel geboten. Ab 15 Uhr wird ein Familientag mit Bücherlesung und Mitmachangeboten am SOS-Familientreffpunkt Minimax veranstaltet. Von 17 bis 19 Uhr kann man sich am Europaplatz 1.0 beim Herbstrauschen zum Thema „Erzähl mir deine Geschichte“ mit anderen Menschen austauschen. Während diese beiden Angebote frei zugänglich sind, ist beim interkulturellen Rundgang im Herkomer-Museum von 17 bis 18 Uhr eine Anmeldung gewünscht. Bei der Führung wird einfache Sprache verwendet, um das Kulturangebot des Museums inklusiv zu gestalten, erklärt Andersen.

Ein zweiter Familiennachmittag für Kinder ab drei Jahren wird am 26. September zwischen 15 und 18 Uhr ebenfalls am SOS-Familientreffpunkt Minimax angeboten. Nachmittags ab 16 Uhr laden die Integrationsbegleiter des Landkreises im Ausländeramt zu „Gerichten und Gedichten“ aus ihren Heimatländern ein. Am Freitag von 9 bis 11.30 Uhr bieten die „Macherinnen“ vom Bundesprojekt „My turn – Ich bin dabei“ ein internationales Frauenfrühstück im AWO-Mehrgenerationenhaus unter dem Titel „Freitags Fit – Bowls, Baklava oder Breze“. Am Nachmittag zwischen 15 und 16 organisiert die Schatztruhe des BRK in der Wandelhalle im Sportzentrum eine Modenschau mit Models aus Somalia oder der Ukraine und alteingesessenen Landsbergerinnen. Direkt im Anschluss findet dort zwei Tanzkurse statt.

Zum Wochenende werden zum Abschluss zwei Flohmärkte angeboten. Am Samstag ist der Secondhand-Markt für Kinderkleidung zwischen 10 und 12.30 Uhr mit einem Frühstück und Lachyoga in der Familienoase verbunden. Am letzten Tag der interkulturellen Woche, Sonntag, 29. September, lädt die türkisch-muslimische Gemeinde ab 9 Uhr zu einem interkulturellen Flohmarkt und Moschee-Führungen ein. Über die Woche verteilt werden wiederholt interkulturelle, zweisprachige Elterntalks von der Familienoase am SOS-Familientreffpunkt Minimax angeboten. Der detaillierte Veranstaltungskalender findet sich auf der Internetseite der Stadt.