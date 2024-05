Was die Landsberger Wohnungsbaugesellschaft heuer leisten will

Plus Wohnungen zu sanieren und neue Wohnungen zu bauen, ist das Ziel. Die Stadt Landsberg steuert dazu eine Million Euro bei. Das sorgt für Kritik.

Die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft war eine schwere Geburt. Bis zuletzt gab es deutliche Kritik an dem Vorhaben, vorwiegend vonseiten der CSU. Seit Anfang Juli vergangenen Jahres ist die Gesellschaft handlungsfähig. Finanziell benötigt sie aber noch Unterstützung von der Stadt. Das ruft die Kritiker nun wieder auf den Plan. Im Gespräch mit unserer Redaktion gehen Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Kämmerer Alexander Ziegler, der gleichzeitig im Nebenamt die Geschäfte der Gesellschaft führt, auf die Kritik ein und nennen einen konkreten Zeitplan für das erste Bauprojekt in der Katharinenstraße 64.

Ende März 2023 hatte der Stadtrat den Gesellschaftsvertrag für die Wohnungsbaugesellschaft Landsberg beschlossen. Die Gesellschaft wurde beauftragt, umgehend mit der Planung für einen Neubau auf dem Grundstück Katharinenstraße 64 zu beginnen und diesen bis spätestens Ende 2025 abzuschließen. Ein Teil des städtischen Wohnungsbestands (rund 170 Wohnungen) sollte zudem bereits zum 1. Januar 2023 in die Wohnungsbaugesellschaft eingebracht werden, konnte aber erst entsprechend dem Beschluss des Stadtrats ein Jahr später eingelegt werden.