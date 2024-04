Landsberg

18:01 Uhr

Was dieses Jahr beim Landsberger Autosalon geboten ist

Plus Am 20. und 21. April findet auf der Waitzinger Wiese zum 23. Mal der Landsberger Autosalon statt. Rund 40 Aussteller werden dabei sein.

Von Dagmar Kübler, Dagmar Kübler, Frauke Vangierdegom

Mobilität ist eines der großen Themen unserer Zeit, vieles ist im Umbruch. Wer sich einen Überblick über Neuheiten und Möglichkeiten verschaffen und dabei viel Spaß haben will, der sollte den Landsberger Autosalon am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, nicht verpassen. Auf 22.000 Quadratmetern präsentierten sich dann über 14 verschiedene Automarken, verspricht Organisator Helmut Seibold.

Kurze Wege sind also garantiert, und auf dem Weg zum neuen Traumauto liegt sicher so manches, was bei so einer Ausstellung das Interesse wecken könnte. Denn neben den neuesten Fahrzeugmodellen werden auch E-Bikes ausgestellt, Fahrräder, Roller, Motorräder – eben alles, was Räder hat und Fortbewegung ermöglicht. Beispielsweise in ferne Länder: Der Trend, mit Wohnmobil oder Wohnwagen zu verreisen, ist ungebrochen, das Caravancenter Brockmann zeigt dazu passende Modelle vom kleinen Van mit Aufstelldach bis zum vollausgestatteten Wohnmobil. Auch Allradfahrzeuge und Wohnwagen werden ausgestellt.

