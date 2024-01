Landsberg

Was eine Orgel alles leisten kann

Plus Silvesterkonzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg. Ein vielseitiger Organist und sein Instrument.

Von Romi Löbhard

Es war schon ein wenig anders, das Silvesterkonzert 2023 in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mitten in Landsbergs Altstadt. Mit Winfried Lichtscheidel saß der „Neue“ am mächtigen Instrument und bediente die Manuale und Pedale. Der Lichtscheidel ist seit April 2023 Nachfolger von Johannes Skudlik, der die Musikszene der Lechstadt 43 Jahre lang geprägt hatte. Während sein Vorgänger am für den Silvesterabend meist ein Programm mit populären Werken verschiedener Komponisten zusammen gestellt hatte, beschränkte sich der aktuelle Dekanatskirchenmusiker auf zwei Programmpunkte.

Helle und fröhlich flirrende Akzente in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt

Auftakt war die Sinfonia zur Bach-Kantate „Wir danken dir, Gott“. In der Bearbeitung für Orgel setzte das kurze Stück erste leuchtend helle, fröhlich flirrende Akzente. Hauptwerk des Abends war die 9. Sinfonie in e-moll von Antonín Dvorák, allgemein bekannt unter der Bezeichnung „Aus der Neuen Welt“. Der aus Ungarn stammende Zsigmond Szathmáry, ein Dirigent, Komponist und Tastenvirtuose, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und aktuell als Professor für Orgel an der Hochschule für Musik in Freiburg lehrt, hat das Orchesterwerk für Orgel transkribiert. Und alles hervorragend untergebracht, was diese Sinfonie ausmacht: Immer wieder sehr viel tiefes Blech, zarte, neugierige Flöten, ein kurzes, durch die Register wanderndes Thema in verschiedenen Lagen, choral- oder pastoralartiger Liedcharakter prägen die Bearbeitung.

