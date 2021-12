Landsberg

Was Einzelhändler aus dem Landkreis Landsberg zur 2G-Regelung sagen

Plus Es ist Adventszeit und in vielen Geschäften dürfen ab Mittwoch nur noch Genesene und Geimpfte einkaufen. Für manche Branchen im Landkreis scheint die Situation noch nicht ganz klar zu sein. So kommt die neue Regel an.

Von Vanessa Polednia

Ab Mittwoch, 8. Dezember, werden die Corona-Regeln in bayerischen Ladengeschäften verschärft. Einkaufen ist demnach nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt (2G). Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Mit diesem Vorlauf möchte die Regierung den Händlern und Inhaberinnen ausreichend Umstellungszeit ermöglichen. Doch wie gut ist der Einzelhandel im Landkreis Landsberg darauf vorbereitet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

