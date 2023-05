Landsberg

Was es mit dem weißen Hasen auf sich hat: Ein turbulentes Stück im Stadttheater

Plus Mit dem 50-Jahre Klassiker “Mein Freund Harvey” bringt das Projekttheater Landsberg eine Komödie über die Kraft der Imagination auf die Bühne. Die Proben laufen auf Hochtouren.

Von Dagmar Kübler

Der erste Blick in den Probenraum in der Schlossbergschule zeigt ziemlich viele Weißkittel – nun ja, kein Wunder, spielt das Stück "Mein Freund Harvey“ doch zu einem gewissen Teil in einer Nervenheilanstalt in USA. Diese waren in den 1940er Jahren, als dieses Stück große Erfolge am Broadway feierte, noch wahre Orte des Grauens mit Methoden wie Elektroschocks, die eher an Folterkammern erinnern. Ein idealer Ort also, um dort jemanden "verschwinden“ zu lassen, so der Plan von Veta Louise Simmons (Viola Griesinger-Hopf) und ihrer Tochter Myrtle Mae (Michelle Greiner). Die beiden mittellosen Frauen sind aus Baltimore zu dem wohlhabenden Bruder von Veta gezogen. Elwood P. Dowd (Andreas Keller) ermöglicht ihnen durch seine Großzügigkeit ein Leben in der besseren Gesellschaft.

Projekttheater Landsberg: Nett, freundlich, aber einfach zu gut

Zudem hat Elwood eine so nette und freundliche Art, ist voller Lebensfreude, öffnet die Herzen seiner Mitmenschen und hat die Gabe, immer das Positive zu sehen. So ist er allseits beliebt – bis er von seinem Freund Harvey erzählt, einem großen weißen Hasen, den er jedem vorstellt, den aber keiner sehen kann außer ihm. "Six feet and 3,5 inches high“, beschreibt James Steward exakt seine Größe, der in der 50-Jahre-Verfilmung den Elwood spielte, was seine Lieblingsrolle gewesen sei, wie er einmal sagte. Einer der ständig von einem unsichtbaren weißen Hasen spricht, ist nicht normal, so die Meinung seiner meisten Mitmenschen, die sich daraufhin von ihm abwenden – wie auch seine Schwester, die ihn gern in einer Irrenanstalt sehen würde, damit er ihrer Tochter nicht eine lukrative Heirat vermasseln kann. Doch so leicht, wie sie sich das vorgestellt hat, ist es nicht, es kommt zu Verwechslungen, die Ärzte und Pfleger haben so ihre Macken und zum Schluss gerät sogar Veta in deren Schusslinie.

