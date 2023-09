Landsberg

Was für eine Kunstnacht: Wenn sich gute Qualität in Kunst und Handwerk anziehen

Kunstnacht an der Alten Bergstraße: Alexander von Fäckl und seine barocken Bildinhalte sind besonders. Er stellt in der Alten Bergstraße bei Haute Couture Ruth Hecking aus.

Plus Die Vielzahl der Kunstaktionen in der Landsberger Kunstnacht ist gewaltig. Auch der Maler Ernst Heckelmann ist in Landsberg dabei. Er ist der Meister der gestischen Malerei in Sachen Berge und Wasser.

Von Alexandra Lutzenberger

Die Lange Kunstnacht ist vielfältig und nicht einfach fassbar. Es gibt viel zu sehen und zu genießen. Die Stimmung, das Licht und auch die vielen kunstvollen Objekte in der Samstagnacht sind unfassbar schön. Ein Höhepunkt im Jahr, an dem viele Geschäfte, Künstlerinnen und Künstler und viele Gaststätten teilnehmen. Die Besucherinnen und Besucher, die so zahlreich nach Landsberg strömen, dass es manchmal bei der Anfahrt lange Staus gibt, erleben leuchtende Stelzengänger, geistliche Musik in der Klosterkirche, Lichterspiele auf dem Hauptplatz und viele besondere Kunstwerke in den kleinen Geschäften jenseits der großen Ausstellungen. Vieles steht dabei unter dem Motto dieser Kunstnacht, dem Wasser, als Element, Symbol, Lebensquell, Sehnsuchtsort und Urstoff der Kunst. Die Berichte über die großen Ausstellungen der Künstlergilde, dem Kunstverein, von art rational und dem Regionalverband Bildender Künstler folgen in den nächsten Ausgaben.

Viele Besucher, Künstlerinnen und Künstler sind unterwegs

Wer durch die Straßen wandelt, sieht das Duo Hochformat als neues Stelzentheater. Es besteht aus den Schauspielerinnen Mirjam Kendler und Julia Dietze. An der Langen Kunstnacht sind sie mit dem Walkact „Illumina“ vertreten.

