Was ist eigentlich eine Betreuung, und warum sie mit Pflege nichts zu tun hat

Plus Wenn man nicht mehr für sich selbst entscheiden kann: Betreuung, Vorsorgevollmacht und was bringen sie eigentlich? Die Landsberger Betreuungsstelle informiert über rechtliche Voraussetzungen.

In einer Serie informieren wir über das Thema Demenz und seine Folgen. Auch über Hilfen für Angehörige. Dabei gibt es Berichte über Betroffene, aber auch über Anlaufstellen, die den Betroffenen helfen können. Heute geht es um das Thema Betreuung.