Was motiviert die Menschen, Deutsch im Kratzertreff zu lernen?

Plus In einer gemütlichen Runde im Landsberger Kratzertreff treffen sich Migranten und Geflüchtete, um Deutsch zu lernen. Neben der Sprache geht es dabei auch um den Austausch.

Sonntagabend um 18 Uhr. Im Kratzertreff der Arbeiterwohlfahrt sind die Tische zu einer großen Konferenztafel angeordnet. Mikalai Parafeniuk ist vor fünf Jahren aus Belarus nach Deutschland gekommen. Mit einem Aufruf auf Telegramm rief er die wöchentlichen Sprachtreffen ins Leben. Ein Angebot, das sich an jeden richtet, insbesondere aber von Flüchtlingen genutzt wird. Vertreten sind dabei alle Nationalitäten, an diesem Abend sind es jedoch ausnahmslos ukrainische Mitbürger.

Langsam, aber sicher trudeln alle Teilnehmenden ein und suchen sich einen Platz in der Runde. Nicht, weil sie müssen, sondern aus purer Eigeninitiative heraus. Zusammen wollen sie ihr Deutsch trainieren. Ihr jeweiliger Sprachstand unterscheidet sich voneinander. Manche sind vor wenigen Monaten erst nach Deutschland gekommen und tun sich noch etwas schwer, andere stehen bereits kurz vor ihrer B2-Sprachprüfung und treten deutlich sicherer im Gebrauch mit der deutschen Sprache auf. In ihrer Runde befindet sich auch Stephan Krebs, Unternehmer und Mitgründer des Ukraine Forum Landsberg. Er ist gerne dabei und sieht die Wichtigkeit einer anderen Sichtweise: „Es ist wichtig, dass auch Deutsche da sind, sonst kann es zu Fehlern kommen, die nicht korrigiert werden.“