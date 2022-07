Landsberg

vor 32 Min.

Was passiert gerade bei den Landsberger Großprojekten?

Beide sind für die Landsbergerinnen und Landsberger enorm wichtig: Inselbad mit Lechstrand und der Schlossberg. Beide sind nicht nur nützlich, sondern prägen das Stadtbild und sollten auch erhalten bleiben. Bei beiden Projekten sind die Bürgerinnen und Bürger mit den bisherigen Planungen des Stadtrats nicht einverstanden. Es ist also an der Zeit, umzudenken.

Plus Hintergrund: Bei Bauplanungen, ob im Landsberger Inselbad oder am Schlossberg, gibt es viele offene Fragen. Beim Inselbad ist nach wie vor die Finanzierung unklar. Eigentlich ist es eine Aufgabe der Stadtwerke, doch die Stadt mischt immer wieder mit. Ein Verwirrspiel.

Von Alexandra Lutzenberger

Es läuft viel schief derzeit in der Stadt Landsberg. Und im Moment fühlen sich, das ist das Seltsame, nahezu alle unverstanden. Stadt und Stadtrat glauben, viel zu bewegen und fühlen sich von den Bürgern missverstanden. Die Bürgerinnen und Bürger kritisieren dagegen ein Vorgehen, das nicht in ihrem Sinne ist und sehen in manchen Bereichen nur noch den Ausweg eines Bürgerbegehrens. Darauf reagieren dann wieder einige Stadträte zum Teil empört und werfen den Bürgern vor, durch ihre geplanten Bürgerbegehren Geld zu verschwenden. Die Frage stellt sich allerdings, wer hier Geld verschwendet: Der, der anmahnt oder der, der am Bürger vorbei entscheidet? Und die große Frage, die sich stellt, ist, warum sind die neue Stadtführung und der Stadtrat oft so weit weg von dem, was die Bürger wollen.

