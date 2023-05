Landsberg

vor 18 Min.

Was passiert mit dem Kratzerkeller in Landsberg?

Plus Die ehemalige Gaststätte Kratzerkeller steht seit einigen Jahren leer. Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer und neue Pläne.

Von Thomas Wunder

Seit einigen Jahren ist es ruhig geworden um den Kratzerkeller an der Katharinenstraße in Landsberg. Einst war er Heimat für eine Diskothek und ein Lokal mit Biergarten, heute steht er leer. Es gab große Pläne für die Zukunft und einen Investor, der diese umsetzen wollte. Doch der Investor hat die Immobilie samt Grund verkauft und das Gebäude wurde mittlerweile in die Denkmalliste aufgenommen. Was bedeutet das für die Pläne des neuen Eigentümers? Wie geht es mit dem Kratzerkeller weiter? Unsere Redaktion hat mit dem neuen Eigentümer gesprochen.

Die Vorgeschichte ist lang und reich an Wendungen. Viele Landsbergerinnen und Landsberg kennen das "Libre" noch. Die Gaststätte machte im Frühjahr 2017 dicht. Wenige Monate später stieg im daran angeschlossenen Club "Glücklich" die letzte Party. Im selben Jahr kam mit Jürgen Kriegel ein neuer Eigentümer ins Spiel und erstmals beschäftigte sich der Stadtrat im Oktober 2017 mit den Neubauplänen für das rund 3500 Quadratmeter große Grundstück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

