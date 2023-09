Landsberg

18:00 Uhr

Was sagen die Wirte zu ihrer Landsberger Stadtwiesn und zur Oidn Wiesn?

Plus Die Landsberger Stadtwiesn am Wochenende vor dem Oktoberfest in München hat schon eine kleine Tradition. Am Sonntag gibt es dann im Zelt zusätzlich die Oide Wiesn. Das gefällt nicht allen.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Konkurrenz belebt generell das Geschäft, und so sind die zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende eigentlich eher eine Bereicherung, als dass sie einander schaden. Auch wenn es noch an einigen Stellschrauben zu drehen gilt. Die Wirte auf dem Hellmairplatz haben ein riesiges Bierzelt vor der Nase und finden das nicht alle toll, dass sie den Platz nicht selbst nutzen können, aber es gibt auch positive Aspekte.

Claus Moritz vom Hellmairs kann der Musik der Stadtjugendkapelle nicht widerstehen und dirigiert mit. Foto: Thorsten Jordan

"Das Konzert der Stadtjugendkapelle am Samstag fanden wir toll, das hat richtig gute Stimmung auch im Hellmairs gemacht", sagt Wirt Dominik Wagmann. Er und sein Partner Claus Moritz sind aber nach wie vor der Meinung, dass man die Veranstaltung mit dem Festzelt der Oidn Wiesn der VR-Bank Landsberg – Ammersee in den Oktober legen oder gänzlich aus der Innenstadt nehmen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen