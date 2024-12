Was tun, wenn die Feiertage auf das Gemüt schlagen?

Die Tage um Weihnachten bis zum Heilige-Drei-Könige-Feiertag gelten eigentlich als Zeit der Ruhe und Entschleunigung. Und doch können sie unter Umständen zur Belastung werden: Alleinstehende bekommen ihren Einsamkeit oftmals geballter zu spüren als sonst und auch die hohen Erwartungen, die viele Menschen zum Ende des Jahres an sich und ihr Umfeld haben, können auf das Gemüt schlagen. Die Landsberger Heilpraktikerin Margot Buchegger und Susanne Doebel von Neuland-Healing an der Alten Bergstraße geben Tipps für den richtigen Umgang mit Stress und negativen Gefühlen.

Margot Bucheggers Praxis befindet sich im Hinteranger, sie bietet dort unter anderem systemisches Coaching an und ist Yogalehrerin. Psychische Probleme kommen zum Jahresende ihrem Empfinden nach „eher ans Tageslicht.“ Für Alleinstehende könnten die sonst gewohnten, alltäglichen Ablenkungen wegfallen – es fehle der gewohnte, direkte Kontakt mit Bekannten oder Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit. Doch auch Familienfeiern bieten laut Buchegger Spannungspotenzial. „Man sieht sich vielleicht sonst nicht so häufig. Es treffen unterschiedliche Lebensmodelle und Generationen aufeinander“, sagt sie.

Bei ernsthaften psychischen Erkrankungen, wie einer manifesten Depression, müsse „jemand dazugeholt werden“ – etwa ein Psychologe oder ein Psychiater. Sei jedoch – wie in den meisten Fällen – ein ausreichendes „Maß an Resilienz“ zu erkennen, eigne sich das von ihr angebotene systemische Coaching wunderbar, um einen Weg aus der Krise zu finden. Margot Buchegger sagt über ihren Ansatz: „Es geht immer darum, die Ressourcen, die in einem zu Menschen sind, zu aktivieren.“ Die Patientinnen und Patienten fänden im Grunde letztlich selbst eine Lösung für die Probleme und würden auf dem Weg dahin eng begleitet und unterstützt.

Auch wenn die Wege zur Lösung immer individuell, immer unterschiedlich verliefen: Die Landsberger Heilpraktikerin hat einige grundsätzliche Tipps, wie sich Krisen zum Jahresende bewältigen oder verhindern lassen. „Alleinstehende sollten frühzeitig für Gemeinschaft sorgen und etwas vorhaben über die Tage. Die Feiertage verbringen mehr Menschen allein, als man denkt“, sagt Buchegger. Auch lange Spaziergänge könnten hilfreich sein oder – falls ein Zugang da ist – Besuche von Gottesdiensten.

Negativ auswirken könnten sich auch die hohen Erwartungen, die viele in den letzten Wochen des Jahres an sich selbst haben. Es bestehe der Wunsch nach einer „Fernsehidylle“ und auch in den Sozialen Medien werde man oft mit einem Ideal konfrontiert. „Das spiegelt aber nie die Wirklichkeit wider. Niemand ist perfekt“, sagt Buchegger.

Die Ansprüche lassen sich herunterschrauben. Buchegger rät, eine lange To-do-Liste aufzuschreiben, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht. Doch muss dann wirklich auch alles unbedingt erledigt werden? Viele der Punkte ließen sich anschließend in eine weitere „Was-soll’s-Liste herüberschieben“, sagt die Heilpraktikerin, und das nehme schon einmal viel Druck. Jeder habe zudem die Zeit – eine Minute reiche dazu schon aus – sich am Morgen mit Atemübungen zu erden und so mit einem anderen Bewusstsein in den Tag zu starten. „Ruhe und Gelassenheit finden wir nicht im Außen, sondern nur in uns selbst“, sagt Buchegger.

Jede Krise ist auch eine Chance

Susanne Doebel beobachtet ebenfalls einen hohen Erwartungsdruck, und dass zur Jahreswende alles Mögliche hochkocht. „Daher ist es besonders wichtig, in dieser Zeit in seiner Mitte zu bleiben.“ Der Selbstfürsorge sollte deshalb viel Aufmerksamkeit geschenkt werden: Ein langer Spaziergang in der Natur könne guttun, Atemtechniken, Meditieren, Yoga – oder sich einfach einmal hinzusetzen und seine Gedanken aufzuschreiben. Denn das ordne das „Chaos“. Doebel begreift grundsätzlich jede Krise gleichzeitig als Chance. Und ergänzt: „Der Schlüssel liegt im Problem.“ Auch sie erachtet es als wichtig, auf vorhandene Ressourcen zuzugehen und diese zu nutzen. Beispielhaft stellt die Landsbergerin die Frage: „Wo gibt es Menschen in meinem Leben, die mir guttun?“ Mit ihnen sollte man in Verbindung treten, sich austauschen.

Ganz entscheidend ist laut Susanne Doebel außerdem die Erkenntnis: „Was will eigentlich geheilt werden?“ Wobei der Wunsch nach der Auflösung eines Problems nicht im neuen Jahr – mit der Rückkehr des Alltagstrotts – wieder verschwinden dürfe. Ansonsten träte es bald erneut auf. Es gebe heute viele unterschiedliche Hilfsangebote. An der Alten Bergstraße bietet Doebel in ihrer Neuland-Healing-Praxis unter anderem Aufstellungsarbeit, um Zusammenhänge sichtbar zu machen und positiv zu verändern, Zeremonien und Einzelbegleitungen an. Die Raunächte eigneten sich momentan außerdem hervorragend zum Räuchern.