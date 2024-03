Landsberg

vor 48 Min.

Was tut sich in der Schönheitsbranche in der Altstadt?

Plus In der Landsberger Innenstadt gibt es viele Studios für Haare, Kosmetik und mehr. Wer ist neu dort und wer ist umgezogen. Der Beruf ist für viele eine besondere Herausforderung.

Von Sarah Schöniger, Christina Böltl

Wer in Landsberg einen Friseur sucht, muss meist nicht weit laufen. Allein in der Friseur-Innung gibt es, laut der Obermeisterin Melanie Frei, bereits 36 Landsberger Friseursalons. Dazu kommen alle, die keine Innungsmitglieder sind. Das ist eine ganze Menge, denn normalerweise, so Frei, ist etwa ein Friseur pro 1000 Einwohner eine gute Quote. Und auch Kosmetikstudios gibt es in Landsberg fast 20. Wie wollen die Läden ihre Kunden bei so viel Auswahl von sich überzeugen?

Das LT hat die Inhaberinnen von vier Landsberger Salons gefragt, welche Konzepte sie verfolgen, wie ihre finanzielle Lage aussieht und vor welchen personellen Herausforderungen sie stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen