vor 1 Min.

Was wird aus den Gaststätten im Bayertor und im Sportzentrum?

Plus Die städtischen Gaststätten im Bayertor und im Sportzentrum stehen leer. Warum das auch ein Problem für den Ruethenfestverein ist.

Von Thomas Wunder

Die Stadt Landsberg ist Eigentümer zweier Gaststätten. Und als solche hat sie mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie jeder private Verpächter. Denn die Suche nach neuen Pächterinnen oder Pächtern für die Turmschänke im Bayertor und die Sportzentrumsgaststätte gestaltet sich schwierig. Und so stehen die Räumlichkeiten seit einigen Monaten leer. Wird sich das demnächst ändern? Unsere Redaktion hat dazu Antworten von der Pressestelle der Stadt erhalten.

Wie Susanne Flügel, die Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, steht die Gaststätte im Sportzentrum seit Oktober 2022 leer. "Die Wirtin hat ihr Engagement beendet, weil sie noch eine weitere Gaststätte in der Nähe von München betrieben hat und es schwierig war, beiden Lokalen gerecht zu werden. Dies hängt vor allem auch mit der Personalknappheit im Gastro-Gewerbe zusammen", so Flügel. Pächterin Cornelia Reimers hatte die Gaststätte im Sommer 2021 gemeinsam mit ihrer Tochter Michaela Labas übernommen. Zuvor war das Lokal etliche Monate leer gestanden. In der "D'Gams im Sportzentrum", so der neue Name, wurde eine gutbürgerliche Küche angeboten.

