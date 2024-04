Was zur Eröffnung des Inselbads geplant ist

Am 1. Mai startet im Landsberger Inselbad die Badesaison. Die Stadtwerke haben zu diesem Anlass ein Eröffnungsprogramm vorbereitet.

Am Mittwoch, 1. Mai, öffnet das Inselbad seine Türen für die neue Badesaison. Die Stadtwerke Landsberg haben dazu laut einer Pressemitteilung ein Eröffnungsprogramm vorbereitet. Es erwartet die Gäste eine bayerische Brotzeit mit Weißwürsten und Brezen (solange der Vorrat reicht) sowie Live-Musik von den Landsberger Tanzlmusikanten. Wer gerne sein Glück versuchen möchte, kann am Glücksrad der Stadtwerke Landsberg drehen und dabei die Chance haben, Preise zu gewinnen. Außerdem sollen Popcorn verteilt werden.

Saisonkarten können weiterhin über das Online-Reservierungsformular auf der Webseite der Stadtwerke Landsberg bestellt werden (www.stadtwerke-landsberg.de/inselbad). Die Abholung erfolgt an der Kasse im Inselbad. Auch die Möglichkeit zum Kauf von Online-Tages-Tickets steht zur Verfügung. Bei Ankunft am Inselbad genügt es dann laut der Pressemitteilung, das Ticket entweder via Smartphone oder in gedruckter Form an der Kasse vorzuzeigen.

In den Landkreisbädern beginnt die Saison am Muttertag

Das Inselbad ist am Montag von 12 bis 19 Uhr und von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Lechstrand ist Montag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Entscheidung zur Öffnung des Lechstrandes wird täglich um 8.45 Uhr getroffen, teilen die Stadtwerke mit. An der Kasse ist einem Aushang zu entnehmen, ob der Lechstrand geöffnet ist.

In den Freibädern in Thaining, Greifenberg und auch im Naturerlebnisbad im Lechtalbad in Kaufering beginnt die Sommersaison voraussichtlich am Sonntag, 12. Mai, also am Muttertag. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. In den Sommerbädern in Thaining und Greifenberg können Saisonkarten ab Montag, 29. April, erworben werden (jeweils montags bis freitags, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr). Im Lechtalbad in Kaufering sind Saisonkarten ab Donnerstag, 2. Mai, an der Bäderkasse erhältlich. Weitere zu den drei Landkreisbädern finden sich online unter www.lechtalbad.de. (AZ)

