Was zwei junge Menschen in ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr beim Städtischen Forstamt erleben

Im Winter können die Temperaturen angenehm sein, dann taucht die Sonne den Landsberger Wildpark in mildes Winterlicht, Vögel fliegen emsig umher. Doch auch wochenlangen Nebel und Temperaturen unter null Grad Celsius müssen die beiden 18-jährigen Franziska Bremser und Johannes Dod, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beim Städtischen Forstamt absolvieren, abkönnen. Da tut eine Aufwärmpause am Kachelofen in der urigen Hütte auf dem Betriebsgelände des Forstamts gut. Dort trifft unserer Redaktion die beiden, bevor sie sich auf den Weg machen, um die Tiere zu füttern.

Das sind einmal die Wildschweine. Die Rotte besteht derzeit aus Keiler Beppo, vier Bachen, die vermutlich alle trächtig sind, und fünf Frischlingen, die, geboren im August, der „Kleinkindphase“ schon entwachsen sind und deren Fell daher nicht mehr die niedlichen braun-beigen Streifen zeigt. Zum anderen das Damwild, gut 30 an der Zahl. Obwohl sie sich in einem großen Areal frei bewegen können, finden sie jetzt im Winter nicht genügend Futter. „Wir füttern sie mit Zuckerrüben, Heu, Kastanien und Eicheln“, berichten Franziska und Johannes und werfen Eicheln im hohen Bogen auf der Wiese an der Heufutterstelle aus. Es dauert nicht lange, und sie sind umringt von Damwild. „Elf Tonnen Eicheln und Kastanien wurden heuer im Spitalgut Pössing von fleißigen Sammlern abgegeben – ein Rekord“, berichten die Förster Ulrich Metzger und Darjusch Sanktjohanser, die die beiden jungen Menschen unter ihre Fittiche genommen haben.

Auch bei Baumfällarbeiten und der Drückjagd sind die beiden dabei

Weiter geht es zu den Wildschweinen. Laut quiekend eilen die Frischlinge herbei und suchen eifrig nach den ausgestreuten Eicheln, die sie geschickt in ihrem Maul von der Schale befreien. Kastanien dagegen mögen sie nicht. Zu den weiteren Aufgaben von Franziska und Johannes zählen Müll sammeln, vor allem im Sommer ist das eine zeitaufwändige und manchmal auch ärgerliche Aufgabe, die Reinigung des Kneippbades sowie die Kontrolle der Zäune. „Wir fahren auch mit in den Wald zum Wertasten“, berichtet Franziska. Dabei werden auf einer Höhe von zwei Metern alle Äste mit einer Hand- oder Stangensäge entfernt. Auch bei Baumfällarbeiten waren die beiden schon dabei – und bei der Drückjagd, bei der Rehe und Wildschweine erlegt wurden. Wie fühlt sich das an, mit dem Tod von Tieren hautnah konfrontiert zu werden? Im Lechpark werden sie gefüttert, andernorts dezimiert, um den Wald vor zu viel Verbiss zu schützen – ein starker Kontrast. Für Johannes, der aus einer Landwirtschaft stammt, ist das nichts Ungewöhnliches. Für Franziska dagegen schon: „Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich das kann. Aber ich kam gut damit zurecht.“

Die Förster Ulrich Metzger (links) und Darjusch Sanktjohanser (Dritter von links) haben die beiden FÖJ-ler unter ihre Fittiche genommen. Foto: Christian Rudnik

Franziska besuchte das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium und war schon als Kind gern im Wildpark. Nach der Schule habe sie sich nach einem Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr umgeschaut und sei dadurch auf das ihr bislang unbekannte FÖJ gestoßen, erzählt sie. Besonders das Wertasten und Tiere füttern gefällt ihr an ihrer Arbeit, die körperlich durchaus auch mal anstrengend sein kann. In welche Richtung es beruflich einmal weitergehen soll, ist noch offen. „Ich will aber auf jeden Fall etwas mit der Natur zu tun haben“, versichert Franziska. Bei Johannes aus Schwabhausen, der die Fachoberschule besuchte, ist der weitere Weg bereits klar: Er wird im Anschluss eine Ausbildung zum Forstwirt beim Städtischen Forstamt beginnen.

In Seminaren wird die Theorie vermittelt

Im Frühjahr werden weitere Aufgaben auf die beiden FÖJ-ler zukommen, so Baumpflanzarbeiten im Stadt- und Spitalwald. Gepflanzt werden vorwiegend Douglasien, Weißtannen, Flatterulme und Spitzahorn – und vielleicht auch ein Mammutbaum. Ein riesiges Exemplar davon ist am Städtischen Forstamt zu bewundern. An zwei Tagen im Monat sind die beiden zudem bei den Stadtwerken mit Pegelmessungen und Probennehmen zur Kontrolle des Trinkwassers beschäftigt. Auch Theoriestunden gibt es, bei denen die Förster Kenntnisse über die Zusammenhänge und Kreisläufe in der Natur vermitteln. Insgesamt fünf Seminare über jeweils eine Woche zusammen mit anderen FÖJ-lern aus Bayern, organisiert vom Träger des FÖJ, gehören auch zum Programm.

Von 31. Januar bis 15. Februar 2025 läuft die Bewerbungsfrist für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Die Bedingung dafür: Volljährigkeit bei Arbeitsantritt, Motivation, Interesse an der Natur sowie handwerkliches Geschick – und ein Pkw-Führerschein wäre hilfreich. Die Bewerbungen werden direkt an die Träger gerichtet, die Wunsch-Einsatzstelle wird dabei angegeben. Informationen gibt es unter www.foej-bayern.de.