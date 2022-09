Wasserschaden im Landsberger Sportzentrum: Sportler sind ausgesperrt

Für die Landsberger Sportvereine beginnt nach den Sommerferien das Training. Im Sportzentrum gibt es einen Wasserschaden. Wie lange die Halle gesperrt ist.

Eigentlich wollten die Landsberger Sportlerinnen und Sportler mit dem Ende der Ferienzeit wieder das Training im Landsberger Sportzentrum aufnehmen - daraus wird vorerst nichts. Wie von der Stadt Landsberg bestätigt wurde, gibt es einen Wasserschaden, weshalb die Sporthalle nicht benutzt werden kann.

Roland Neumeyer, Handball-Abteilungsleiter beim TSV Landsberg, teilte gegenüber unserer Redaktion mit, dass er von der Stadt informiert worden sei, dass momentan kein Training in der Halle möglich sei. "Wegen eines Wasserschadens soll die Halle bis 23. September gesperrt sein", so Neumeyer. Für die Handballer ein Problem, da man nun Ausweichmöglichkeiten sucht. "Ich habe schon Kaufering und Hurlach angeschrieben", so Neumeyer, der aber zweifelt, dass dort Hallenzeiten zur Verfügung stehen. Vorerst würde das Training der Damen und ersten Herrenmannschaft in der Hipper-Halle zusammengelegt, aber "das ist natürlich nicht optimal".

Nicht nur die Handballer sind von der Sperrung betroffen

Allerdings, so der Handball-Abteilungsleiter, dürften nicht nur seine Mannschaften unter der Sperrung leiden: "Das wird sicher auch andere Sportarten betreffen." Wie es zu dem Schaden gekommen ist und ob dieser bis 23. September, wie bislang angekündigt, behoben werden kann, dazu will die Stadt Landsberg demnächst weitere Informationen bekannt geben, wir halten Sie auf dem Laufenden.

