Landsberg

06:25 Uhr

Wasserverluste und Minus beim Strom: Was sagen die Stadtwerke?

Plus Zwei Anträge im Landsberger Stadtrat beschäftigen sich mit den Stadtwerken. Es geht um das Wasser- und das Stromnetz.

Von Thomas Wunder

Gleich zwei Anträge der Ausschussgemeinschaft von Stefan Meiser ( ÖDP) und Franz Daschner (fraktionslos) beschäftigen sich mit den Stadtwerken. Einer mit den Verlusten des Kommunalunternehmens in den Bereichen Stromnetz, Stromvertrieb und Gasvertrieb, ein anderer mit Wasserverlusten im Leitungsnetz. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurden die Anträge behandelt, doch nur in Bezug auf den Wasserverlust gab es Antworten.

