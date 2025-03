Wechsel beim DGB Landsberg

Durch den DGB-Kreisvorsitzenden Roman Filgertshofer (links) und seinen Stellvertreter Ernst Stefani (rechts) verabschiedet wurde Moritz Greil mit einem Geschenk. Dieser hatte den Kreisverband in den vergangenen zwei Jahren als zuständiger Sekretär des DGB München betreut und wechselt nun als Geschäftsführer zum politischen Bildungsträger „Arbeit und Leben in Bayern“. Bei dem Treffen wurde die Planung für dieses Jahr besprochen. Der Kreisverband richtet heuer - wie schon in den Vorjahren - am 30. April eine Veranstaltung zum 1. Mai aus, Hauptredner ist Ludwig Maier vom DGB Bayern. Geplant ist zudem ein Sommerfest.

