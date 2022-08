Wegen Schlossberg: CSU fordert Erweiterung der Platanenschule

Die CSU-Fraktion im Landsberger Stadtrat fordert eine Aufnahme der Planungen zur Erweiterung der Platanenschule. Das hängt auch mit dem umstrittenen Anbauprojekt am Schlossberg zusammen.

Das geplante Anbauprojekt an der Landsberger Schlossbergschule zieht weiter seine Kreise. In einem vom Fraktionsvorsitzenden Harry Reitmeir unterzeichneten Antrag beauftragt die CSU-Fraktion im Stadtrat nun die Stadtverwaltung "mit der sofortigen Aufnahme der Planungen zur Erweiterung der Grundschule an der Platanenstraße". Das Thema soll in der kommenden Sitzung des Stadtrats im September behandelt werden.

Die Begründung: Die Bevölkerungsprognose für die Stadt Landsberg sage einen - insbesondere durch die Entwicklung neuer Baugebiete im Landsberger Westen bedingten - erheblichen Anstieg der Schülerzahlen im Grundschulbereich um rund 200 Kinder bis zum Jahr 2025 voraus. Bis zum Jahr 2033 werde ein weiterer Anstieg um nochmals etwa 100 Kinder prognostiziert. Der hierauf aufbauende Schulentwicklungsplan mache die Notwendigkeit der Schaffung neuer Klassenräume deutlich.

Langwierige Grabungen am Landsberger Schlossberg erwartet

"Die zu erwartenden langwierigen Grabungen am Schlossberg werden eine bedarfsgerechte Fertigstellung der Sanierung des Bestandsbaus und des Neubaus nicht möglich machen", heißt es in dem Antrag der CSU weiter. "Hinzu kommen eventuelle Verzögerungen durch das laufende Bürgerbegehren."

Die CSU-Fraktion greife daher einen bereits in einer Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses im Oktober 2021 von ihr unterbreiteten Vorschlag erneut auf und beantrage nun offiziell die Schaffung neuer Raumkapazitäten bei der Grundschule an der Platanenstraße. Die eventuelle Erweiterung des Schulgebäudes sei bei der damaligen Planung berücksichtigt worden. "Eine vergleichsweise schnelle Umsetzung der Erweiterung wäre an dieser Stelle problemlos möglich. Zudem würden Klassenräume dort geschaffen, wo auch die künftigen Schulkinder wohnen – nämlich im Landsberger Westen."

Vor einer Woche reichte die CSU-Fraktion bereits einen Antrag ein

Unabhängig hiervon könne die erforderliche Planung und Umsetzung eines weiteren Schulgebäudes ohne zeitlichen Druck erfolgen.

Vor einer Woche beauftragte die CSU-Fraktion die Stadtverwaltung in einem Antrag bereits damit, die Planungen für Sanierung des Bestandsbaus und des Neubaus für die Grundschule am Schlossberg sofort zu stoppen, bis das Ergebnis des laufenden Bürgerbegehrens, beziehungsweise eines sich anschließenden Bürgerentscheids vorliegt.

Wie mehrfach berichtet, forciert der Historische Verein ein Bürgerbegehren. Per Bürgerentscheid soll dann der geplante Anbau an der Nordseite verhindert werden. Die Kritiker wollen an dieser stadtbildprägenden Stelle keinen Anbau sehen.