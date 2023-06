Weihnachten kann kommen: Das Motiv für den Lions-Adventskalender steht fest

Schülerin aus Kaufering gewinnt Malwettbewerb und gestaltet die Vorderseite des diesjährigen Lions-Adventskalenders.

Noch ist ein halbes Jahr hin bis Weihnachten, doch die „staade Zeit“ will gut vorbereitet sein. Das bedeutet im Fall des Adventskalenders des Lions Clubs, dass die Landsberger Lions bereits jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. „In den vergangenen Jahren konnten wir mit unserem Adventskalender Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro verlosen“, sagt Lions-Vizepräsident Andreas Horber, der auch in diesem Jahr wieder für die Adventskalender-Aktion zuständig ist. „Natürlich benötigt so eine groß angelegte Aktion eine gewisse Vorbereitungszeit!“

Motiv zeigt Landsberger Marienbrunnen mit Christbaum

Ein wichtiger Meilenstein für den diesjährigen Lions-Adventskalender wurde bereits erreicht: Das Motiv, das auf die Vorderseite des Kalenders gedruckt ist, wird traditionell von einer Schülerin oder einem Schüler einer Schule aus dem Landkreis gestaltet. Den diesjährigen Wettbewerb konnte Celina Witkowsky aus der 9. Klasse der Kauferinger Realschule für sich entscheiden.

Die Freude war nicht nur bei der Gewinnerin des Malwettbewerbs groß, sondern auch bei Celinas Mitschülerin Maria Brödel, die den dritten Platz belegte, sowie bei Kunstlehrerin Kathrin Reining und Schulleiterin Annette Ring. Für die junge Künstlerin blieb es nicht allein bei der künstlerischen Bestätigung, das schönste Bild eingereicht zu haben. Lions-Vizepräsident Andreas Horber überreichte der Gewinnerin fünf Eintrittskarten für den Skyline-Park in Bad Wörishofen – die Mühe hat sich für die Gewinnerin gelohnt. Das Motiv des diesjährigen Lions-Adventskalenders zeigt den Landsberger Marienbrunnen mit Christbaum und dem Besuch eines Engels.

Erlös aus dem Kalenderverkauf wird für einen guten Zweck gespendet

Der Adventskalender des Lions Clubs Landsberg wird wieder rechtzeitig vor dem 1. Dezember in mehreren Verkaufsstellen angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich über 400 Gutscheine und Sachpreise, die von Unternehmen aus dem Landkreis und darüber hinaus zur Verfügung gestellt werden. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs wird wie jedes Jahr einem guten Zweck zugeführt – getreu dem Motto der Lions „We serve – Wir dienen“. (AZ)